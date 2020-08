Peugeot: da benzina ad elettrico, lo spazio a bordo non cambia!

Nonostante la virata verso le motorizzazioni elettriche su 208, 508 e i due SUV 2008 e 3008, Peugeot ha mantenuto la promessa di un bagagliaio tra i più voluminosi sul mercato

I MIGLIORI KM 0 PER TE Sul nostro canale usato risparmi fino al 40% su auto appena immatricolate! SCOPRI ORA

L’avvento delle motorizzazioni elettriche, a volte, può comportare una diminuzione della capacità di carico sulla propria vettura: questo va a discapito della vivibilità a bordo, nonchè del volume del bagagliaio, ridotto a causa della presenza, solitamente, del pacco batterie a sostegno del propulsore alloggiato nel cofano. Un contesto nel quale, fortunatamente, non figurano gli ultimi modelli lanciati da Peugeot sul mercato, nello specifico e-208, SUV e-2008, SUV 3008 e 508 Hybrid (anche in versione SW).

Vetture distinte l’una dall’altra, ma accomunate da un’unica costante: possiedono lo stesso volume complessivo di bagagliaio, indipendentemente dalla presenza di un motore termico (a benzina o diesel) o elettrico (al 100% o ibrido ricaricabile). Sulle versioni a zero emissioni, di conseguenza, la presenza delle batterie non influisce minimamente sulla capacità di carico totale, per una scelta a tutti gli effetti senza compromessi a livello di abitabilità e benessere a bordo.

Un esempio? Le nuove Peugeot 208 ed e-208 presentano un bagagliaio da 311 Litri: se si considera che una valigia da cabina ha una capacità media che varia tra i 40 e i 48 Litri, il numero totale che si può impiegare a bordo arriva a 7, per poi salire a 10 se vengono abbattuti anche i sedili posteriori. Sul nuovo SUV 2008 (anche in versione elettrica e-2008) la capacità invece è pari a 405 Litri: questo significa che il numero di valigie arriva facilmente a quota 10, mentre con i sedili posteriori reclinati si può raggiungere lo straordinario numero di 36!

Stessa cosa per la Peugeot 3008, dove il bagagliaio può contare su un volume di 395 Litri (anche nella variante Hybrid plug-in) per un numero di valigie che parte da 10 per arrivare a 37: l’equivalente di uno spazio a bordo di 1,5 metri cubi. L’ultima vettura presa in considerazione per quest’analisi è la 508, in versione Fastback e Station Wagon: la loro capacità di carico è rispettivamente di 487 e 530 Litri, che sale a 1537 e 1780 Litri quando si abbattono i sedili posteriori. Il numero di valigie trasportabili a bordo? 38 nella prima vettura e ben 44 nella seconda. Questi calcoli, ovviamente, dipendono dalla forma di ogni valigia, dalla loro capacità effettiva e dal modo in cui sono riposte nel bagagliaio… ma una cosa è certa: i nuovi modelli della Casa francese sono tra i più spaziosi mai prodotti!