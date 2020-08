Peugeot: ecco il nuovo logo per i suoi 210 anni

In occasione dei 210 anni di attività, il marchio Peugeot lancerà una campagna di eventi contrassegnata da un nuovo logo storico, realizzato dagli specialisti del Design Lab francese

Tutto è pronto per dei festeggiamenti davvero con i fiocchi: il prossimo 26 settembre, infatti, il marchio Peugeot compirà 210 anni, una ricorrenza che sarà appositamente onorata con una campagna internazionale di eventi che, in realtà, ha già preso il via da lunedì 24 agosto. Lo slogan? “2.1.0 Let’s Go”, adornato da un nuovo logo che ricorda da vicino lo stile utilizzato dal brand francese nelle sue prime stagioni di vita di inizio ‘800.

La Peugeot Frères Aînés, infatti, fu ufficialmente fondata il 26 settembre 1810, come testimoniato dal registro storico ancora visibile negli Archivi di Terre-Blanche (Doubs): si tratta di un atto che ha permesso alla factory che oggi tutti noi conosciamo come una delle realtà di maggior successo del mondo automotive di emergere rispetto alla concorrenza, passando prima per i fili d’acciaio nelle gonne in crinolina della rivoluzione della moda del XIX secolo e poi per bici e automobili dovuti alla rivoluzione della mobilità avvenuta in tempi più recenti.

Il 26 settembre, quindi, sarà una ricorrenza davvero importante per Peugeot, che ha voluto festeggiare anche grazie a un nuovo logo che accompagnerà fino alla fine dell’anno diversi eventi promozionali (anche in versioni digital) e, addirittura, una linea di prodotti lifestyle creati ad-hoc. Disegnato dai designer dello studio Peugeot Design Lab, il nuovo stilema del brand francese raffigurerà il classico Leone, ambasciatore del marchio, di profilo, la cui presenza sarà sottolineata da una freccia che identifica le qualità delle lame prodotte da Peugeot nei suoi primi anni di vita: flessibilità, resistenza dei denti e velocità di taglio. Nel logo non mancherà l’indicazione ai 210 anni di attività del marchio, così come i colori contrapposti in bianco e in nero, che sottolineano il “leit motiv” di Peugeot: sobrietà e frugalità. Il cerchio in cui è inserito il Leone, invece, afferma il logo come emblema, un simbolo che renderà orgogliosi tutti i proprietari di una vettura d’oltralpe.

Per quanto riguarda la serie di eventi che sarà promossa da Peugeot in onore dei suoi 210 anni di attività, bisogna segnalare innanzitutto la competizione che si terrà dall’1 al 26 settembre, nella quale gli appassionati potranno eleggere l’auto francese più iconica degli ultimi due secoli, al termine della quale, proprio nel giorno esatto delle celebrazioni, sarà svelata una “sorpresa” (un nuovo modello della Casa del Leone?) attraverso un dedicato evento digital, trasmesso sulle piattaforme Peugeot di Twitter, Instagram, Facebook e Linkedin. Per tutto il mese di settembre e ottobre, inoltre, l’ingresso al museo de l’Aventure Peugeot di Sochaux, che testimonia la storia del marchio transalpino, sarà offerto al prezzo simbolico di 1 Euro.

Il Gran Finale delle celebrazioni si terrà dal 2 al 4 ottobre, quando prenderà il via l’edizione 2020 dell’International Aventure Peugeot Meeting: si tratta di una kermesse organizzata nei pressi della città di Sochaux e riservata ai membri della community Peugeot Adventure, la quale permetterà a 130 equipaggi di percorrere un percorso su sterrato lungo 300 km a bordo di diverse vetture Peugeot, dalla piccola 201 alla RCZ.