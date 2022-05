Pikes Peak 2022: ci sarà anche Ken Block con una Porsche da 1.400 cavalli!

Sulla linea di partenza della cronoscalata più famosa al mondo ci sarà anche Ken Block con la "Hoonipigasus" su base Porsche 912

Da Audi a Porsche il passo è breve anche per il mitico Ken Block, che già qualche mese fa ha ufficializzato la sua collaborazione con la Casa dei Quattro Anelli: dopo il coinvolgimento con la “Hoonitron“, ora però è il momento di provare l’ebbrezza della competizione sulla cronoscalata più famosa del mondo, la celebre Pikes Peak che quest’anno sarà organizzata verso la fine di giugno.

Con cosa correrà il conosciutissimo stuntman americano? Rendendo omaggio alla Porsche 917/20 soprannominata “Pink Pig” che partecipò alla 24 Ore di Le Mans del 1971, Block si metterà al volante di una 912 radicalmente modificata da cima a fondo e denominata, per l’occasione, “Hoonipigasus“. Merito del lavoro (quasi decennale) congiunto della Hoonigan Racing con la Porsche BBi Autosport, che hanno allargato l’intero bodywork non solo con dei giganteschi passaruota… ma anche con uno splitter e un alettone posteriore davvero fuori misura, grazie ai quali difficilmente passerà inosservata in Colorado.

Anche il motore non è passato indenne a tale “metamorfosi”, visto che quello originale è stato sostituito da un sei cilindri “flat six” a doppio turbo da 4.0 Litri in grado di sprigionare la bellezza di 1.400 cavalli (!). Con un’auto che pesa appena 1 tonnellata e che è provvista di un sistema di sospensioni regolabili tramite GPS che abbassano o alzano gli ammortizzatori a seconda del manto stradale, la vittoria per Block sembra proprio a portata di mano stavolta!