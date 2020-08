Più Alfa che mai: il libro dedicato alla GTV e alla Spider di Arese

Dal 30 luglio è disponibile il libro "Alfa Romeo GTV e Spider, Più Alfa che mai", dedicato ai due modelli storici del marchio italiano nel loro 25° anniversario dalla presentazione del 1995

Alfa Romeo GTV e Spider: due automobili della Casa di Arese accomunate da un’unica sigla, richiamante un’altra opera d’arte prodotta nello stesso periodo dalla Ducati. Ci stiamo riferendo al modello 916, concepito nel 1988, presentato in anteprima al Salone di Parigi nell’ottobre 1994 e poi ufficialmente in quello di Ginevra nel marzo 1995, che ha avuto il difficile compito di sostituire da una parte la precedente GTV, assente nella gamma del Biscione dal 1987, e dall’altra la mitica Duetto, entrata in produzione nel lontano 1966.

Un unico modello per due vetture entrate nella storia del marchio italiano e che quest’anno, in cui si festeggiano i primi 110 anni dell’Alfa Romeo, compiono esattamente 25 anni: siamo di fronte a una doppia ricorrenza davvero speciale, che ha spinto Gianluca Cavalca e i fratelli Massimo e Giuseppe Colombo ad onorare la GTV e la Spider con un libro dedicato, chiamato per l’appunto “Alfa Romeo GTV e Spider, Più Alfa che mai“.

Si tratta di una monografia che celebra le due vetture fin nei minimi dettagli, grazie a un ritratto analitico e completo in ogni sua parte arricchito da 300 immagini tra fotografie, tabelle e disegni dell’epoca. La narrazione della GTV e della Spider comprende molteplici testimonianze, raccolte direttamente da tutti quei protagonisti che hanno contribuito a mettere su strada questi due gioielli a quattro ruote: dalla progettazione alla produzione in larga scala, fino a 90mila esemplari e con due diversi restyling nel 1998 e nel 2003, dall’assistenza post-vendita alla loro prospettiva in ambito collezionistico.

“E’ un libro che andava scritto perchè mancava – affermano gli autori di “Alfa Romeo GTV e Spider, Più Alfa che mai” – Al suo interno vogliamo raccontare una storia molto bella, anche se non a lieto fine. È l’avventura di una macchina di successo che avrebbe potuto essere ancora più grande se solo ci si avesse voluto credere. Ma, sopra ogni cosa, è la storia di un’Alfa purosangue, senza tema di smentite“. Tutte le informazioni sul volume, disponibile nelle migliori librerie dal 30 luglio, sono raggiungibili sulla pagina Facebook dedicata, oppure scrivendo all’indirizzo piualfachemai@gmail.com.