Più di 200 gallerie in Italia sono a rischio sicurezza

Secondo il rapporto del Consiglio Superiore per i Lavori Pubblici, oltre 200 gallerie sulle strade italiane sono potenzialmente a rischio di incidenti e crolli

Le percorriamo tutti i giorni al volante della nostra auto, ma non ci poniamo mai il problema se sono veramente sicure: stiamo parlando delle gallerie italiane, che recentemente sono finite sotto la lente d’ingrandimento del Consiglio Superiore per i Lavori Pubblici al fine di individuare possibili criticità a livello di sicurezza.

Dei potenziali pericoli che, alla fine, si sono palesati in maniera particolarmente concreta: secondo il rapporto stilato e poi sottoposto al Ministero dei Trasporti, ad Autostrade per l’Italia, al Dipartimento dei Vigili del Fuoco e ai Provveditorati alle Opere Pubbliche d’Italia, più di 200 gallerie della nostra penisola sono a rischio di incidenti e crolli. Centocinque di queste sono a carico di Autostrade per l’Italia, mentre le restanti sono ubicate su territori di competenza di altri concessionari, prontamente avvisati di questa situazione.

GALLERIE “FUORI LEGGE”

L’indagine curata dal Consiglio Superiore per i Lavori Pubblici ha segnalato che i tunnel, con una lunghezza superiore ai 500 metri, presentano delle strutture prive di impermeabilizzazione e quindi soggette a ingenti infiltrazioni di acqua. Inoltre mancano diversi sistemi indispensabili per la sicurezza di tutti i viaggiatori: dalle vie di fuga alle telecamere di videosorveglianza, dai sistemi antincendio per il rilevamento del fumo alle luci di guida per l’evacuazione, dalle camere a tenuta stagna alle corsie di emergenza.

Una situazione, tra l’altro, che va in contrasto con la direttiva europea numero 54 del 2004, recapitata in Italia nel 2006 con lo scopo di adeguare le nostre gallerie alle misure minime in fatto di sicurezza stradale. Poco o niente, purtroppo, è stato fatto: l’Italia aveva come ultima data il 30 aprile 2019 per adeguarsi agli standard, una “deadline” che invece non è stata rispettata. Dopo il crollo che ha interessato la gallerie Bertè del 30 dicembre scorso ed altri casi simili, la situazione è tutt’altro che tranquilla. Cosa farà il governo italiano per porvi rimedio?