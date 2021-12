Polaris Slingshot 2022: tutte le novità

La versione 2022 della Polaris Slingshot ha un nuovo design frontale e un impianto frenante (Brembo) dalle prestazioni superiori. Due le potenze del motore: 180 o 206 CV

Una vettura che ha tra ruote anziché quattro non può, per sua stessa natura, essere banale, ma oggi la ricerca di nuove frontiere commerciali passa per continui aggiornamenti: in Polaris lo sanno bene e così la Slingshot arriverà l’anno prossimo con un bel carico di novità.

Polaris Slingshot 2022: come sarà

Polaris è un marchio che ha fatto dell’originalità la propria cifra distintiva e la produzione, che comprende oltre alle auto anche quad e motoslitte, riflette benissimo questo spirito. La Slingshot, la famosa vettura con due ruote anteriori e solamente una posteriore, è tra gli emblemi del brand e l’anno prossimo avrà delle caratteristiche anche più particolari. La vettura, sarà disponibile in quattro allestimenti – S, SL, SLR ed R – che in comune hanno i sedili sportivi, il cruise control e l’apposito rivestimento per rendere l’abitacolo resistente alla pioggia. Le motorizzazioni invece sono dedicate si passa dal 2.0 in grado di erogare una potenza massima di 180 CV montato sulla S e sulla SL, alla versione più potente da 206 CV che equipaggia la SLR e la R, niente male se si considera che l’intera vettura pesa appena 800 chilogrammi.

L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in poco meno di cinque secondi e la velocità massima è limitata a 200 km/h. Per quanto riguarda la trasmissione, si può scegliere tra il cambio automatico con paddle al volante o il cambio manuale a 5 rapporti. Tra le novità della versione 2022 ci sono il design rinnovato della parte anteriore con questa che ora integra nuovi fari a LED. Il cofano, invece, ha nuove prese d’aria maggiorate. L‘impianto frenante Brembo monta dischi maggiorati del 14% rispetto al modello precedente, per alzare ulteriormente il livello di sicurezza di un mezzo per nulla semplice e il cui utilizzo richiede il fatto di dover accettare diversi compromessi.

Polaris Slingshot 2022: quanto costa

La Polaris Slingshot MY 2022 si può acquistare spendendo una cifra compresa tra i 19.000 e i 30.000 euro a seconda del livello di dotazione e optional che si sceglie. Una cifra accettabile per non passare assolutamente inosservati.