Pole Position: il progetto Stellantis per la mobilità sostenibile

Il neo-nato gruppo Stellantis in collaborazione con Unasca lanciano il progetto Pole Position, volto a formare i guidatori del domani sulle nuove tecnologie del mondo a quattro ruote

L’auto elettrica alla portata di tutti: questo è l’obiettivo che vogliono raggiungere il nuovo Gruppo Stellantis in collaborazione con UNASCA (Unione Nazionale delle Autoscuole, Studi di Consulenza Automobilistica), che prevede la formazione degli istruttori presso le scuoleguida italiane allo scopo di diffondere i concetti della nuova mobilità sostenibile tra gli automobilisti più giovani.

Il progetto in questione si chiama Pole Position ed è composto da specifici moduli di training sviluppati dagli esperti del team e-mobility di Stellantis, che trasmetteranno le loro conoscenze agli istruttori e che, a loro volta, avranno il compito di formare le nuove leve dell’automobilismo sui concetti di mobilità elettrica e sulle caratteristiche delle nuove tecnologie propulsive a zero emissioni (full electric e ibride).

La collaborazione sviluppata da Stellantis e da UNASCA nell’ottica di questo progetto si svilupperà in più fasi: la prima è in partenza in questi giorni e metterà a disposizione un “pacchetto formativo” comprensivo di tecnologia di base, modalità di ricarica, stili di guida, caratteristiche specifiche dell’elettrificazione, manutenzione e sicurezza delle vetture a batterie. Sarà destinato a 60 formatori UNASCA di livello nazionale, che a loro volta trasmetteranno le conoscenze ad oltre 3000 istruttori in tutta Italia.

La piattaforma su cui studiare, ovviamente, sarà on-line e sarà composta da video-lezioni della durata totale di 3 ore, a cui seguiranno classi virtuali, un test di apprendimento e una prova pratica su strada. La parte più difficile, ovviamente, sarà la trasmissione dei concetti ai giovani di oggi, in particolare a quelli che sosterranno l’esame della patente auto a partire dal mese di marzo 2021, quando il progetto Pole Position entrerà definitivamente nel vivo.

“Questa iniziativa – ha spiegato Roberto Di Stefano, e-Mobility Stellantis – è un nuovo tassello delle numerose attività che abbiamo avviato per diffondere la cultura dell’e-Mobility presso i giovani, in particolare tra chi sta avvicinandosi alla guida. E sapendo che, per forza di cose, già il futuro immediato della mobilità sarà sempre più elettrico, è fondamentale indirizzare i neo-patentati verso una guida più responsabile e sostenibile“.