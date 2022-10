Polestar 2: il listino prezzi italiano parte da 52.200 Euro

La berlina elettrica Polestar 2 è pronta a debuttare sul mercato italiano in tre versioni a singolo e doppio motore: nei concessionari sarà disponibile da fine novembre

Dopo il debutto nel 2019, finalmente la Polestar 2 sta per arrivare anche in Italia: la data da fissare sul calendario è quella del 22 novembre, quando la berlina elettrica svedese potrà essere ordinata nelle tre principali versioni commercializzate fino ad oggi in Nord America ed Europa. La base di partenza è denominata Standard Range – Single Motor e, con un prezzo di 52.200 Euro, prevede una sola powertrain a trazione anteriore da 170 kW e 330 Nm in abbinamento alla batteria più piccola da 69 kWh (capace di un’autonomia complessiva di 478 km secondo il ciclo WLTP).

Il secondo gradino della gamma italiana della Polestar 2, invece, è rappresentato dalla versione Long Range – Single Motor (55.700 Euro) che condivide la stessa powertrain del modello precedente tuttavia abbinata all’accumulatore più capiente da 78 kWh, in grado di far aumentare l’autonomia fino a 551 km con un singolo pieno di energia. Il top della gamma, infine, è dominato dalla versione Long Range – Dual Motor (59.200 Euro) che, come si evince dal nome, propone una doppia powertrain (a trazione integrale) da 300 kW e 660 Nm coadiuvata dalla batteria da 78 kWh per 487 km di autonomia massima.

Questa versione, inoltre, può essere equipaggiata opzionalmente con il Performance Pack, il quale aumenta ulteriormente la potenza disponibile fino a 350 kW (circa 476 cavalli). In concomitanza con il debutto della berlina, l’azienda svedese controllata da Volvo organizzerà l’esordio anche della recente Polestar 3, la quale attaccherà il mercato italiano nella versione Long Range – Dual Motor con un prezzo di 94.900 Euro (che diventano 101.900 Euro se si abbina il Performance Pack disponibile come optional).