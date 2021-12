Polestar 3: il SUV elettrico svedese debutterà nel 2022

Con una nuova foto teaser il marchio premium di Volvo focalizzato sulle vetture elettriche ha svelato i primi dettagli della Polestar 3 a guida autonoma

A distanza di oltre un anno e mezzo dalle ultime informazioni in nostro possesso, il marchio Polestar ha finalmente svelato alcuni nuovi dettagli sul suo primo SUV elettrico in arrivo nel 2022, che finalmente possiamo anche vedere in versione prototipo grazie alla foto teaser che vi proponiamo in fondo all’articolo. Nonostante la presenza della vernice camouflage, la Polestar 3 mette ben in luce le sue forme massicce ma sportive allo stesso tempo, con fari anteriori estremamente sottili, passaruota pronunciati e un’aerodinamica in stile Coupé ben curata sia all’avantreno che al retrotreno.

Secondo quanto segnalato dal brand premium del Gruppo Volvo, questo SUV sarà costruito a partire dall’anno prossimo nello stabilimento di Charleston, nella Carolina del Sud, dove in fase di progettazione otterrà anche un avanzatissimo sistema di assistenza per la guida autonoma caratterizzato da sensori LiDAR (costruiti in collaborazione con Luminar) e da un computer di bordo con processori ultra-veloci forniti dal partner Nvidia.

Dallo stesso stabilimento uscirà anche la XC90 di prossima generazione, rispetto alla quale però sarà disponibile esclusivamente in versione a cinque porte. Per quanto riguarda le motorizzazioni, invece, è molto probabile che la Polestar 3 condividerà con la Polestar 2 le powertrain a singolo e doppio motore elettrico, quest’ultima quindi con trazione integrale: per tutte le conferme del caso, tuttavia, dovremo portare ancora un po’ di pazienza.