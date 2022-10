Polestar 3: il SUV elettrico svedese promette fino a 610 km di autonomia

La nuova creazione di Polestar è un SUV di lusso dalla carrozzeria aerodinamica, dagli interni tecnologici e dalla powertrain che supera i 500 cavalli: arriverà in Italia nel 2023

Dopo una lunga attesa, è giunto il momento di dare il benvenuto alla nuova Polestar 3: in vista del Salone di Parigi il marchio svedese ha tolto i veli al suo nuovo SUV elettrico, dalle forme imponenti e aerodinamiche che potranno essere apprezzate sulle strade italiane a partire dalla fine del 2023. Lunga 4,90 metri, larga 2,10, alta 1,60 e con un passo prossimo ai tre metri, la Polestar 3 si caratterizza per forme levigate e filanti ispirate alla massima efficienza aerodinamica, a partire dal cofano anteriore scavato che nasconde di sè un frontale muscoloso con gruppi ottici a LED sottilissimi a forma di “T” rovesciata.

Molto pronunciati i passaruota laterali che possono ospitare cerchi (anch’essi aerodinamici) fino alla misura di 22 pollici, mentre al posteriore trova posto uno spoiler posizionato all’altezza del lunotto e una firma luminosa che ricopre l’intera larghezza della vettura. Oltre che all’esterno, pulizia delle forme e minimalismo si trovano anche nell’abitacolo contraddistinto fondamentalmente da un cockpit digitale e da un gigantesco schermo dell’infotainment centrale a posizionamento verticale da 14,5”, sviluppato in collaborazione con Google e NVIDIA con sistema operativo Android Automotive.

Quest’ultimo gestisce tutte le funzionalità della vettura e gli ADAS per la guida autonoma di Livello 2, tra i quali figurano molteplici radar (anteriori, posteriori e interni all’abitacolo per il monitoraggio dell’attenzione del conducente e delle condizioni di salute dei passeggeri), telecamere e sensori. Passando alla powertrain, la nuova Polestar 3 si affida a un’unica soluzione a doppio motore elettrico con due livelli di potenza: 490 CV e 840 Nm per quello base e 516 CV e 910 Nm se si acquista il Performance Pack aggiuntivo, grazie al quale si raggiunge la top speed di 210 km/h e si copre lo 0-100 in soli 4,7 secondi.

La batteria, invece, ha una capacità di ben 111 kWh: in questa configurazione garantisce fino a 610 km di autonomia (ciclo WLTP) e può essere ricaricata con il caricatore di bordo da 11 kW (in AC) oppure attraverso il collegamento alle colonnine pubbliche da 250 kW (in CC), per un 10-80% di disponibilità energetica in appena 30 minuti. Prezzi e disponibilità? A partire da 89.900 Euro in consegna da fine 2023.