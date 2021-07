Poltu Quatu Classic 2021: al concorso d’eleganza trionfa la Fiat 1100 Sport Barchetta

Nella sesta edizione della rassegna di auto storiche andata in scena in Costa Smeralda la vincitrice assoluta è stata la Fiat 1100 Sport Barchetta MM di Luciano Nicolis

Una kermesse prestigiosa che ha visto partecipare 46 delle vetture classiche più belle mai prodotte: tra queste, però, solamente una è risultata vincitrice… ed è stata prodotta nel nostro Paese! Stiamo parlando della bellissima Fiat 1100 Sport Barchetta MM, esemplare restaurato da Luciano Nicolis che nel 1948 aveva già partecipato con successo alla storica 1000 Miglia e che oggi ha conquistato la giuria del Concorso d’Eleganza Poltu Quatu Classic 2021, andato in scena dal 2 al 4 luglio in Costa Smeralda.

Con un equipaggio formato da Silvia Nicolis e dal calciatore del Vicenza Riccardo Meggiorini, la Barchetta d’epoca del Lingotto ha conquistato non solo il premio “Best in Show” di questa rassegna, ma anche quello speciale “Spirit of 1000 Miglia” che, di fatto, mette il sigillo all’auto che meglio rappresenta l’essenza della “corsa più bella al mondo”.

E le altre vetture? Divise nelle numerose categorie del concorso sardo, che includono la già citata Best in Show per la classifica generale, la “Sex on The Beach” per le spiaggine, la “Rally Queens” per quelle provenienti dal mondo del tassello e la “Dolce Vita” che da sempre è simbolo di questa manifestazione. Tra le Beach Cars ha vinto la dune buggy Meyers Manx di Mark Porsche, ma sono state insignite anche la Fiat 850 Shellette-Spiaggina (premio Registro Fiat) e la Fiat Panda-Stola Destriero (premio Mauto), mentre tra le auto da rally hanno trionfato rispettivamente la Lancia 037 Gruppo B di Gianmario Francone e la Subaru WRC del Console di Antigua Carlo Falcone, che invece ha messo in cassaforte il “Pole Position Award”. Nella categoria Dolce Vita, infine, a spuntarla sulla concorrenza è stata la Lancia Aurelia B24S Convertible.