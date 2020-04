Porsche, Ferrari e Lamborghini: scoperta una collezione di 300 auto abbandonate negli USA

Larry Konsilla, fondatore dell'officina Ammo Auto Care di New York, ha scoperto una collezione di 300 auto sportive abbandonate dal valore inestimabile

Un tesoro perduto dal valore inestimabile: questo è quanto scoperto da Larry Konsilla, fondatore dell’officina Ammo Auto Care di New York. Di cosa stiamo parlando? Di una struttura in cui sono state abbandonate oltre 300 auto sportive tra le più famose al mondo, alcune di esse ferme ormai da oltre 30 anni. Una collezione che andrà presto all’asta, si spera dopo un opportuno lavoro di restauro che lo stesso Konsilla si è offerto a intraprendere pur di rendere onore a ogni singola meraviglia contenuta nel magazzino in questione.

Tra le vetture scovate sotto il telo protettivo possiamo citare diverse Ferrari, Porsche e Lamborghini, tra cui la LM002 che ha ispirato la Urus. Ma anche il prototipo della Oldsmobile Aurora GTS-1, la Matra Djet V, la Hurst Oldsmobile del 1974 e due Plymouth Super Birds. Dulcis in fundo, un pezzo unico come la Bizzarrini P538, creata da quel Giorgio Bizzarrini che, nella sua carriera, progettò anche la Ferrari 250 GTO. Insomma, un ritrovamento senza precedenti, che innalza il valore complessivo della collezione a cifre da capogiro. Se volete dare un’occhiata ai modelli più importanti che sono stati scovati, non vi resta che guardare il video presente qua sotto.