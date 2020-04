Porsche lancia l’iniziativa 4Kids per imparare divertendosi con le quattro ruote

Immagini da colorare, memory game, puzzle e anche un tour virtuale presso il Porsche Museum: si chiama Porsche 4Kids ed è la proposta della Casa tedesca per i più giovani

L’emergenza Coronavirus ha costretto giovani e adulti a rimanere confinati tra le mura domestiche: una quarantena forzata difficile da sopportare per tutti gli appassionati delle quattro ruote, che in un modo o nell’altro hanno dovuto cercare un’alternativa per continuare ad alimentare i propri interessi verso il mondo automotive. Videogiochi, film, serie tv… che per i più piccoli si sono concretizzati in una nuova, specifica, iniziativa promossa dal marchio Porsche.

Si chiama “Porsche 4Kids” ed è una pagina web appositamente allestita per permettere a ragazzi e ragazze di scoprire l’universo Porsche in maniera divertente: pagine da colorare, idee da realizzare, memory game, puzzle e tanto altro, questi sono gli strumenti messi a disposizione dalla Casa di Stoccarda. “Vogliamo dare ai bambini l’accesso alla mobilità di oggi e di domani – ha affermato Oliver Eidam, Head of Brand Partnership and Sponsoring – nonché a temi di rilevanza sociale come la sostenibilità e la sicurezza nel traffico stradale. Vogliamo motivare i bambini a esplorare, scoprire, ridere e divertirsi“.

Grazie alla presenza delle mascotte Porsche “Tom Targa” e “Tina Turbo”, è possibile scaricare e stampare una grande varietà di immagini che i più piccoli possono successivamente colorare: si spazia dalle classiche Porsche sportive a quelle dedicate alla guida in pista, passando per la Formula E… ed addirittura per un trattore! Chi ha più di 12 anni, invece, può sfruttare l’opportunità dei quiz, partecipando alla sfida della mobilità elettrica del Porsche Museum: in questo modo si può scoprire come funziona un motore elettrico, dove viene immagazzinata l’energia e se questa proviene solo da una presa oppure da un’altra fonte.

“Fino ad ora i nostri programmi di apprendimento potevano essere sperimentati solo nella mostra fisica – ha sottolineato Achim Stejskal, Head of Heritage e responsabile del Museo Porsche – ma il nuovo sito web per bambini ora ci permette di renderli disponibili a tutti online“. Insomma, Porsche 4Kids crea un’esperienza in rete per giocare ed imparare allo stesso tempo, approfondendo gli aspetti più importanti al giorno d’oggi del mondo Porsche.