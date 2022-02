Porsche Virtual Roads: dalle strade reali a quelle virtuali attraverso un’app

Sviluppata in collaborazione con la startup svizzera Way Ahead Technologies, l'app di Porsche è in grado di digitalizzare la nostra strada preferita

La guida virtuale al simulatore sta diventando sempre più importante nel mondo dell’automotive: non solo sta nascendo una community di appassionati che pratica lo sport (ufficialmente riconosciuto) del simracing, ma le Case produttrici stanno dando sempre più importanza allo sviluppo digitale delle loro vetture prima ancora di metterle effettivamente con le gomme sull’asfalto. Uno dei protagonisti in questo settore è sicuramente il marchio Porsche, che di recente ha realizzato un’app in grado di replicare addirittura la propria strada preferita in maniera virtuale, in modo da percorrerla direttamente con i migliori software disponibili per PC.

Si chiama Porsche Virtual Roads, è stata sviluppata in collaborazione con la startup svizzera Way Ahead Technologies e vuole dare l’opportunità di guidare con facilità i propri percorsi preferiti attraverso il simulatore: lo sviluppo di un nuovo videogioco dedicato alle corse di auto può richiedere anni di sviluppo, mentre con l’app della Casa di Zuffenhausen il tempo necessario per la digitalizzazione della pista o della strada di interesse è solo l’1% di quello convenzionale.

Il suo funzionamento è molto semplice: una volta scaricata sul proprio smartphone (agganciato a una speciale staffa sullo specchietto retrovisore interno dell’auto), basterà premere il tasto “Registra” sullo schermo per far partire la memorizzazione del tracciato (fino a 8 km in un’ora). Grazie alla presenza dell’intelligenza artificiale, il software dell’applicazione salverà tutti i più piccoli dettagli del manto stradale assieme a ciò che sta attorno (guardrail e alberi, ma non gli altri automobilisti), per poi convertire il tutto in una rappresentazione digitale 3D che, per il momento, è compatibile con il solo Assetto Corsa della Kunos Simulazioni.

In questo modo, un circuito o un tratto di strada potrà essere percorso più volte dallo stesso pilota al volante delle più famose supercar del marchio Porsche, dalla 911 alla 718 Cayman fino alla Taycan. Le caratteristiche del tracciato saranno ovviamente riprodotte nella maniera più realistica possibile, per cui una superficie stradale irregolare farà arrivare diverse vibrazioni al volante, mentre una curva percorsa troppo velocemente causerà un’uscita di pista.

Le applicazioni future di questo strumento sono davvero innumerevoli: i piloti più ambiziosi avranno l’opportunità di misurare i loro tempi in anticipo rispetto al loro debutto effettivo in pista e addirittura potranno avvalersi di alcuni ausili derivati dalla telemetria della vettura che stanno guidando, tra i quali la velocità, la pressione di frenata e le accelerazioni longitudinali e trasversali.

“Quando si chiede alle persone quale sia la strada più bella, a ciascuno viene in mente un proprio percorso personale. Sono soprattutto le caratteristiche della topografia ad accendere l’entusiasmo, indipendentemente dal fatto che si tratti di uno speciale passo alpino o di una leggendaria strada costiera – ha affermato Robert Ader, Chief Marketing Officer (CMO) di Porsche – Per questo vogliamo anche assicurare questo effetto di riconoscimento. Attraverso un processo di digitalizzazione nettamente semplificato che permetta a tutti di guidare virtualmente sul proprio percorso preferito“.