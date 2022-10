Potential Motors presenta l’Adventure 1, camper elettrico solo per l’off-road

L'azienda canadese Potential Motors ha svelato il camper Adventure da 450 kW di potenza, provvisto di tutto il necessario per le vacanze all'aria aperta

Al giorno d’oggi esistono diverse soluzioni per trascorrere le proprie vacanze immersi nel verde: il marchio Dacia, per esempio, ha proposto l’allestimento “camperizzato” della Jogger, ma se si preferisce qualcosa di più specifico è sempre possibile rivolgersi ad aziende specializzate come la canadese Potential Motors, che di recente ha presentato un veicolo di questo genere equipaggiato con tutto il necessario per trascorrere delle ferie davvero indimenticabili… a patto di rimanere sulle strade sterrate.

Si chiama Adventure 1 ed è un camper dalle forme squadrate con ampie superfici luminose, nonchè relativamente compatto perchè la sua lunghezza complessiva arriva a soli 4 metri e mezzo mentre la larghezza non supera la soglia dei 160 centimetri. Benchè ancora in fase prototipale, questo minivan sfrutta l’inedita architettura Off-Road OS che annulla quasi totalmente l’effetto dell’altezza da terra da oltre 30 cm, mantenendo la stabilità del veicolo e il massimo comfort per i suoi occupanti.

Spinto da una powertrain 100% elettrica da 450 kW (quasi 600 cavalli), 1.000 Nm di coppia massima e 160 km di autonomia, l’Adventure 1 della Potential Motors mette in campo una dotazione davvero superba per gli amanti delle vacanze all’aria aperta. Aprendo il portellone posteriore si ottiene l’accesso a un vano interno nel quale trovano posto un letto matrimoniale, un piano cottura con due fuochi, un frigorifero e un lavandino, per una capacità di carico che arriva a 2 metri cubi e mezzo.

Con questo equipaggiamento la Potential Motors ha aperto gli ordini dell’Adventure 1, che sarà proposto in vendita al prezzo di ben 136.000 dollari. L’unica controindicazione? Dovrà essere utilizzato solamente in fuoristrada, perchè non è omologato per la circolazione su strade asfaltate…