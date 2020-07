Coppa d’Oro delle Dolomiti 2020 dal 23 al 26 luglio

La Coppa d’Oro delle Dolomiti prevede un percorso totale di 468 km, caratterizzati da 90 prove cronometrate e sei prove di media rilevate. La gara entrerà nel Vito domani e si concluderà domenica 26 luglio con le premiazioni

Torna anche quest’anno la Coppa d’Oro delle Dolomiti, la gara di regolarità classica valevole per il Campionato Italiano Grandi Eventi ACI Sport che, per l’edizione 2020, scatterà oggi, giovedì 23 luglio da Cortina d’Ampezzo.

Coppa d’Oro delle Dolomiti 2020: il programma

Dopo le operazioni preliminari, la Coppa d’Oro delle Dolomiti entrerà nel vivo domani, venerdì 24 luglio, con la carovana di auto storiche che prenderà il via da Cortina d’Ampezzo per intraprendere una due giorni di marcia attraverso gli straordinari panorami offerti dalla cornice dolomitica ampezzana, in territori riconosciuti patrimonio UNESCO. La prima giornata prevede un percorso di 255 km dal valico di Passo Giau fino Feltre e Padavena, dove i partecipanti sosteranno.

Sabato 25 luglio, invece, la carovana andrà verso nord, attraverso il Passo Tre Croci, per poi valicare anche i passi Sant’Antonio, Zovo, San Pietro di Cadore e Monte Croce Comelico fino ad arrivare a Valdaora. Da qui partirà il percorso di ritorno. In totale il percorso sarà di 468 km, caratterizzati da 90 prove cronometrate e sei prove di media rilevate. La giornata di domenica 26 luglio, invece, sarà dedicata alle premiazione.