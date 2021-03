Presentato il 13° master in Transportation & Automobile Design

Il TAD numero 13, promosso dal Politecnico di Milano e gestito da POLI.design, andrà a concludersi tra 15 mesi. Forte la presenza di studenti stranieri, ben 10 sui 17 totali, tra coloro che saranno i progettisti del futuro

È stata inaugurata mercoledì 24 marzo la XIII Edizione del Master in Transportation & Automobile Design (TAD) promosso dal Politecnico di Milano e gestito da POLI.design e che gli organizzatori sperano di poter effettuare almeno in parte in presenza entro la sua scadenza prevista tra 15 mesi.

Il master in Transportation & Automobile Design fa 13

Questa edizione del master è caratterizzata dalla forte partecipazione di studenti stranieri, ben 10 sui 17 totali per una percentuale del 58,9%, provenienti da India, Spagna, Canada, Libano e Palestina. Un segnale che evidenzia sempre più, come il valore del Made in Italy nel mondo del design applicato alla mobilità sia ancora molto forte e apprezzato in ambito internazionale. D’altro canto, la grande valenza formativa e qualitativa del Master TAD è ampiamente riconosciuta dalla sua longevità e dall’elevato tasso di inserimento degli allievi nel mondo del lavoro. Infatti l’80% degli iscritti trova occupazione nel settore di competenza, entro diciotto mesi dalla fine del corso. In 12 edizioni, poco meno di 200 studenti provenienti da ogni parte del mondo, hanno realizzato una sessantina di progetti di tesi e altrettanti modelli in scala 1:4. Moltissimi di questi progetti hanno ispirato prototipi sviluppati in seguito da diverse Case automobilistiche, anticipando alcuni elementi dei nuovi trend stilistici legati alla mobilità del futuro e alla propulsione elettrica.

Il Master in Transportation & Automobile Design, infatti, prepara progettisti in grado di sviluppare la propria creatività attraverso l’intero processo metodologico progettuale dei centri stile: dalla definizione delle linee esterne, allo sviluppo degli interni; studio e scelta di materiali e colori; modellazione fisica con il clay e digitale. Il percorso formativo si articola in 12 moduli tematici, articolati per fornire le conoscenze teoriche e pratiche fondamentali allo sviluppo di progetti nell’ambito del transportation design. L’impiego di strutture del Dipartimento di Design del Politecnico di Milano, quali il Laboratorio di Modelli e quello di Virtual Prototyping, arricchiscono l’offerta formativa garantendo la disponibilità di strutture funzionali agli obiettivi del Master.