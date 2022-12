Prezzi benzina e diesel: da oggi il taglio delle accise vale la metà

Il taglio dimezzato delle accise sui carburanti farà innalzare il prezzo di benzina e diesel alla pompa per tutto il mese di dicembre

Cercando di dare continuità con quanto fatto dal precedente esecutivo, il nuovo Governo italiano ha deciso di prorogare anche per il mese di dicembre il taglio delle accise sui carburanti: l’unica differenza che entra in vigore già da oggi, tuttavia, è data dal fatto che lo “sconto” viene praticamente dimezzato, passando dai 30,5 centesimi al Litro agli attuali 18,3 centesimi per la benzina e per il diesel e dai 10,3 centesimi al kg ai 6,2 Euro/cent per quanto riguarda il GPL.

Cosa significa tutto ciò? Che dal 1° dicembre fino al 31 dicembre 2022 il prezzo di benzina, diesel e GPL alla pompa costerà di più: secondo le stime effettuate dal Codacons, il rialzo è pari a 10 centesimi + IVA (12,2 centesimi di Euro) il che equivale a un gettito di 317 milioni di Euro in più nelle casse dello Stato per il solo mese di dicembre. La prospettiva dei prezzi presso le stazioni di servizio non è rassicurante: in base ai listini, la benzina in modalità servito passerà da 1,8 Euro/Litro a 1,923 Euro/Litro (in modalità self-service da 1,65 a 1,77 Euro/Litro), mentre il gasolio slitterà da 1,88 ad oltre 2 Euro al Litro (in modalità self da 1,73 a 1,85 Euro/Litro). Insomma, la classica “stangata” ancora una volta sulle spalle degli italiani…