Prezzi carburanti: quando finiranno i rincari di benzina e diesel?

Ad oggi il prezzo della benzina e del diesel ha superato abbondantemente la soglia dei 2 Euro al litro: cosa potrebbe fare il Governo per abbassare i costi a carico dei consumatori?

Gli effetti della crisi tra Russia e Ucraina continuano a produrre conseguenze davvero importanti sull’economia del nostro Paese: a causa del recente embargo dei prodotti energetici russi, i prezzi dei carburanti sono volati alle stelle e ora sia la benzina che il diesel si trovano stabilmente sopra l’asticella dei 2 Euro al litro. I fattori scatenanti che stanno alla base di questa situazione sono diversi e comprendono l’aumento del prezzo medio del petrolio, l’effetto del cambio Euro/dollaro e, non ultima, la presenza di accise sia sui carburanti che sull’IVA ad essi applicata.

In questo momento, infatti, sia la benzina che il diesel sono sottoposti in buona parte alla presenza di questa tipologia di tasse, che secondo le ultime rilevazioni del Ministero della Transizione ecologica pesano sulle tasche degli italiani per oltre il 50% del prezzo finale del carburante importato in Italia. L’innalzamento del loro costo, tuttavia, dipende anche dalla legge di mercato secondo cui la fornitura di combustibili, ora instabile, non offre garanzie in futuro e quindi questo costringe i mercati a tutelarsi aumentando sistematicamente il prezzo delle materie prime (petrolio e gas in primis).

A questo punto la domanda è lecita: quali sono le strade da seguire per fare in modo che i prezzi di benzina e diesel possano tornare a livelli “umani”? Le soluzioni sono sostanzialmente due: la prima, quella più realistica, è l’intervento da parte del Governo italiano sulle accise e sull’IVA, potenzialmente riducibile (anche se temporaneamente) dal 22 al 5%. Il margine per operare in tal senso esiste, visto anche il fatto che l’incidenza delle tasse in Italia sui carburanti è la più alta di tutti i Paesi europei.

La seconda strada, invece, riguarda la riduzione del prezzo alla fonte del petrolio: questo dipende dall’andamento della crisi tra Russia e Ucraina, per il quale un “cessate il fuoco” e una trattativa tra le parti indurrebbe i mercati a ristabilire l’equilibrio perso della legge di mercato che abbiamo citato poco sopra. In questo scenario la “preoccupazione” per la mancanza di materie prime svanirebbe e quindi il prezzo dei carburanti tornerebbe a livelli meno preoccupanti.