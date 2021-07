Progetto 376: il SUV di Fiat potrebbe diventare realtà

Progetto 376 è il SUV Coupè compatto di Fiat atteso nel prossimo futuro nel mercato brasiliano. Sotto il cofano lavorerà il motore turbo 1.0 Global Small Engine da 120 CV, abbinato al cambio automatico CVT

La sfida tra le varie case automobilistiche si gioca anche a colpi di SUV. Alla partita intende prendere parte anche Fiat è il jolly in mano al brand italiano si chiama Progetto 376, il SUV Coupè che promette di unire prestazioni e stile.

Fiat Progetto 376: le caratteristiche

Fiat Progetto 376, almeno stando a quanto è possibile apprendere da alcuni rendering apparsi in rete, punta a fare la voce grossa con quel mix di ingredienti tanto apprezzati dagli amanti del segmento dei SUV: dimensioni generose, look aggressivo e interni stazioni. La vettura sarà spinta dal motore turbo 1.0 Global Small Engine (GSE), abbinato al cambio automatico CVT, in grado di erogare una potenza massima di 120 CV e una coppia massima di 190 Nm. Il pacchetto tecnologico sarà di alto livello (verrà utilizzato il sistema di infotainment Uconnect) così come quello dei sistemi di assistenza alla guida tra cui la frenata di emergenza automatica, l’avviso di collisione frontale, riconoscimento dei pedone e dei ciclista.

Top secret, almeno per il momento l’interno dell’auto, ma la rete sa stupirci ogni giorno e quindi non escludiamo che nelle prossime settimane possa emergente qualche dettaglio in più. Il prezzo è davvero concorrenziale: poco più di 16.000 euro per il mercato brasiliano che farà da test per la bontà dell’esperimento Progetto 376.