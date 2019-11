Prova SEAT Mii Electric 2020: zero emissioni e prezzi da citycar!

Abbiamo provato la nuova SEAT Mii Electric 2020: la citycar iberica è facile ed accessibile grazie ad un prezzo (senza calcolare l'incentivo) di 23.250€, dimostrandosi una possibilità concreta per chi deve muoversi nel traffico cittadino

SEAT Mii Electric non è, come spesso accade di questi tempi, il corrispettivo motoristico dell’ecopelle, sostenibile ed ecologica quanto costosa. È invece un prodotto semplice e completo pensato per l’utilizzo cittadino, vero terreno di gioco per l’elettrico.

Il primo modello a zero emissioni di SEAT ha infatti un prezzo di 23.250€ che, grazie ad incentivi governativi e regionali, può essere addirittura dimezzato. La stretta parentela con Volkswagen up! aggiunge poi (se ce ne fosse bisogno) una certezza in più a chi cerca solide basi su cui investire. Se da un lato Mii Electric può sembrare in controtendenza con le proposte sportive e giovani di SEAT, dall’altro punta ad avvicinare una clientela ampia ed eterogenea al mondo dell’elettrico.

Senza se e senza ma

Se all’esterno le linee non danno a vedere la natura ecologica dell’auto -fatta esclusione per il badge Electric al posteriore- gli interni sono stati piacevolmente rivisti. L’allestimento dedicato (ed unico disponibile) mette in mostra plancia ed assemblaggi ricoperti da pellicola IML a ricordare una spiaggia vellutata, oltre a sedili (comodi, con poggiatesta integrato) dalla trama dedicata.

L’assenza di un sistema di infotainment moderno viene sopperito senza problemi dalla perfetta integrazione con lo smartphone che, spesso, risulta il miglior strumento media e navigazione anche nelle auto Premium. In questo caso attraverso l’applicazione DriveMii App (disponibile su iOS e Android) si riescono a gestire musica, radio e mappe.

Mii Electric: facciamo un giro in centro

In apertura lo abbiamo detto: la Mii Electric è pensata per la città. Il diametro di sterzata di 9,8 metri e e dimensioni lo confermano: lunghezza di 3.556mm, larghezza di 1.645mm ed altezza di 1.481mm non lasciano scampo ad interpretazioni, anche se non serve rinunciare alle 5 porte e ad una discreta abitabilità per quattro persone.

Le prestazioni non sono da meno. Gli 83CV sviluppati dal motore elettrico (che a dire il vero sono 63kW) permettono all’auto di scattare da 0 a 50Km/h in 3,8 secondi ed arrivare ai 100Km/h da fermi in 12,3 secondi per poi raggiungere la velocità massima di 130Km/h. Questo anche grazie alla natura dei motori elettrici, capaci di dare tutta la coppia motrice (ben 212Nm) ad ogni regime di rotazione.

La guida rispetta abbastanza fedelmente i numeri sulla scheda tecnica. La risposta del motore è accesa e brillante come da tradizione per l’elettrico, mentre le modalità di guida intervengono in maniera diversa sul freno motore e (di conseguenza) sul recupero dell’energia. Ripartenze veloci, svolte repentine e parcheggi d’artista sono le tre carte che Mii può giocarsi sempre, mentre la mancanza di allungo è sintomatica di un motore ottimizzato col fine di garantire un’autonomia di 260Km nel ciclo WLTP. SEAT, oltretutto, ci tiene a sottolineare che nel solo impiego cittadino (e con una guida quantomeno predittiva) l’auto raggiunge un’autonomia di addirittura 358Km.

Ricarica ed autonomia?

La Seat Mii Electric fa affidamento su di una batteria al litio da 32,3 kW, la quale può essere caricata sia in corrente alternata che continua. Nel primo caso (al momento il più diffuso) l’auto si carica in circa 4 ore se si è in possesso di un impianto da 7,2 kW, mentre con una presa domestica sono necessarie fino a 13 ore per un pieno. Discorso differente per le ricariche a corrente continua (DC) disponibili su alcune colonnine, grazie alle quali si carica fino all’80% in un’ora. SEAT vende l’auto di serie con cavo “Mode 3” necessario a ricaricare la vettura attraverso la maggior parte dei wallbox.

Cosa trovo nell’allestimento Electric?

L’unico allestimento disponibile per la Mii Electric è piuttosto nutrito e comprende anche una buona dose di ADAS. Dall’irrinunciabile ESC (controllo elettronico della stabilità) si passa al Lane Assist, al riconoscimento della segnaletica e all’Hill Hold per le partenze in salita, senza dimenticare tre diverse modalità di guida (normal, eco ed eco+). Una piacevole sorpresa, considerando il prezzo d’acquisto, i sedili anteriori riscaldabili, il TMPS (controllo della pressione degli pneumatici), i fari fendinebbia ed i cerchi in lega da 16″.

Completano l’allestimento alzacristalli elettrici anteriori, chiusura centralizzata con immobilizer, airbag laterali e a tendina, climatizzatore, vetri posteriori oscurati e sistema audio con sei altparlanti.

In Conclusione

SEAT Mii Electric si propone come seconda auto da centro città, situazione nella quale riesce a competere senza intoppi con i principali competitor dello stesso segmento. Non è un’auto da lunghe trasferte, vero, ma potrebbe risolvere i vostri dubbi sulla mobilità elettrica nel mondo reale senza richiedere un impegno economico troppo sostenuto. Il prezzo d’acquisto, infondo, è tra i più concorrenziali del mercato.