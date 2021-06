Puma ION F: le sneaker ispirate alla Ferrari SF90 Stradale

Le Puma ION F hanno tanti richiami diretti con la Ferrari SF90 Stradale, l'hypercar ibrida realizzata a Maranello. Il modello cult è rosso col cavallino rampante cucito sulla parte anteriore, ma si può avere anche nel colore nero

Si chiamano Puma ION F, le sneaker firmate dalla casa tedesca di abbigliamento sportivo e ispirate alla Ferrari SF90 Stradale. Queste scarpe sono state create grazie alla collaborazione con la Casa di Maranello e sono in vendita al costo di circa 470 euro.

Puma ION F: le caratteristiche

Se l’acquisto di una Ferrari SF90 Stradale, l’hypercar ibrida pensata e realizzata a Maranello, resterà una chimera per i più, ci si può comunque consolare portando ai piedi delle scarpe ispirare a questo modello. L’idea è arrivata di Puma che grazie alla stretta collaborazione con Ferrari sono nate le ION F. Puma, tra l’altro, dimostra di avere un feeling con le quattro ruote, non solo perché realizza le scarpe utilizzate da molti piloti, ma anche perché in passato ha già commercializzato delle sneaker ispirate ad auto sportivo e in particolare alla Porsche 911 Turbo.

Le Puma ION F cercano di replicare alcune caratteristiche della Ferrari SF90 Stradale, come l’unione di animo sportivo ed eleganza. Poi ci sono alcuni dettagli davvero unici, come il pannello in TPU riflettente sul retro della scarpa avvolto da una schiuma che si ispira allo spoiler anteriore della vettura. Il modello cult è rosso col cavallino rampante cucito sulla parte anteriore, ma si può avere anche nel colore nero.