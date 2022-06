Qual è la Ferrari fatta di LEGO più esclusiva di sempre?

Abbiamo selezionato cinque modelli Ferrari in formato "mattoncino" tra i più belli mai creati dalla Casa di Billund: qual è il vostro preferito?

Per chi non ha la fortuna (o la disponibilità) di possedere una supercar di ultima generazione, l’unica alternativa è quella di saziare la propria passione con un modellino in scala… magari della LEGO e, possibilmente, marchiato Ferrari. La collaborazione tra la Casa di Billund e quella di Maranello è ormai di lunga data e nel corso del tempo sono uscite diverse riproduzioni che hanno saputo conquistare un posto speciale nel cuore degli appassionati.

Le più belle di sempre? Possiamo iniziare dalla “regina” in assoluto del Cavallino Rampante, quella Ferrari F40 che è diventata non solo un modellino in scala nel 2015 (venduto nel giro di pochissimo tempo e oggi richiestissimo) ma anche una riproduzione fedele 1:1 visibile presso il Legoland California Resort, costruita con la bellezza di 358.000 mattoncini per un peso complessivo di 1.361 kg.

Un’altra creazione iconica marchiata LEGO è certamente quella della F8 Tributo, inserita all’interno del pacchetto Lego Speed Champions con lunghezza di 15 centimetri ma dall’assoluta fedeltà fin nei più piccoli dettagli, alla quale si aggiunge la Formula 1 del 2006 in scala 1:8 con volante, sospensioni e pistoni del motore V8 perfettamente funzionanti.

In tempi più recenti, invece, è arrivata sugli scaffali la splendida Ferrari 488 GTE “AF Corse #51”, vincitrice della 24 Ore di Le Mans 2019 in classe LMGTE Pro con l’equipaggio composto da Alessandro Pier Guidi, James Calado e Daniel Serra. Si tratta di un modello della linea Lego Technic, nella quale l’ultima a fare la sua comparsa è stata invece la Daytona SP3, commercializzata da pochi giorni sul sito ufficiale e acquistabile al prezzo consigliato di 399,99 Euro. Che ne dite: ci farete un pensierino?