Ragazza di 14 anni inventa un sistema per abbattere gli incidenti stradali

Alaina Gassler, 14 anni, vive in Pennsylvania, negli USA. Ha recentemente vinto 25.000$ per aver inventato un sistema che elimina gli angoli ciechi della macchina. Ecco di cosa si tratta

Alaina Gassler, una quattordicenne della Pennsylvania, ha appena vinto 25.000$ per il celeberrimo “progetto di scienze” reso famoso dai teen movies americani. L’idea di migliorare la sicurezza di un’auto l’ha affascinata a tal punto da farla lavorare alla macchina della madre, sulla quale ha installato un dispositivo (a portata di adolescente) grazie al quale si annulla o quasi il problema dell’angolo cieco.

L’idea è piuttosto semplice: una telecamera riprende la zona messa in ombra dal montante ed un piccolo proiettore riproduce le immagini all’interno dell’abitacolo nel medesimo punto fino a far sembrare i montanti trasparenti. Certo, il “punto cieco” per come lo intendiamo è identificabile nella zona laterale e posteriore -e non nel montante A come in questo caso- ma il procedimento da seguire per “cancellare” la struttura dell’auto resta il medesimo.

Alaina ha scelto di affrontare il problema (in questo caso il montante dell’auto) nella maniera più elegante possibile. E lo ha fatto -intenzionalmente- sfruttando materiali semplici da reperire come un proiettore, una telecamera ed alcuni materiali plastici ottenuti grazie alla sua stampante 3D. Magari un domani le nostre auto verranno prodotte con un sistema simile, la guida autonoma infondo è ancora ben lontana dall’impiego cittadino.