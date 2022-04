Range Rover 2022: la Velar mild-hybrid riceve il pacchetto HST

Dopo la Evoque e la Sport, ora la dotazione HST arriva anche sulla versione più sportiva della gamma Range Rover: prezzi da 69.865 sterline

Al fianco della quinta generazione ibrida plug-in, al debutto in Italia con prezzi a partire da 135.800 Euro, la gamma Range Rover si concede il lusso di dedicare spazio a una nuova versione speciale la cui dotazione è già stata vista sui modelli Evoque e Sport e che, per l’occasione, andrà a toccare quello chiamato Velar. Il suo nome? Range Rover Velar HST, che di fatto andrà a definire la parte alta del listino britannico con due motorizzazioni provviste di elettrificazione “leggera” a 48V.

Come riconoscerla dal resto della gamma? Basata sulla dotazione della R-Dynamic, la Range Rover Velar HST si distingue per il colore della carrozzeria in Grigio Arroios e per i cerchi in lega da 21” in nero lucido, una tonalità poi ripresa anche sul tettuccio (a contrasto) e, solo a richiesta, attraverso il Black Pack opzionale. Quest’ultimo aggiunge il tettuccio panoramico, i vetri posteriori oscurati e il rivestimento del padiglione posteriore in tessuto scamosciato, che ben si adatta al lusso dell’abitacolo dove ora l’infotainment Pivi Pro può contare sul display touch da 10 pollici e sull’assistente vocale Amazon Alexa.

Presente all’appello anche il Digital Cockpit da 12,3”, così come diversi sistemi ADAS per la guida assistita di Livello 2 tra i quali il cruise control adattivo e il mantenimento della corsia. Per quanto riguarda le motorizzazioni, la Range Rover Velar HST potrà essere scelta dai clienti in due varianti, entrambe supportate dalla tecnologia mild-hybrid a 48V. La prima, con sigla D300, si basa su un 3.0 diesel da 300 cavalli, mentre la seconda (P400) mette in luce un 3.0 Litri turbo-benzina da 400 CV, abbinato al cambio automatico a otto rapporti e alla trazione integrale.

Ma non è tutto: la Range Rover Velar HST è stata aggiornata anche a livello di telaio e per assicurare una piacere di guida superiore utilizza ora delle sospensioni pneumatiche elettroniche con ammortizzatori adattivi, i quali vanno a configurare il comportamento della vettura a seconda dell’andamento della strada e dello stile di guida del conducente. Uno sguardo ai prezzi? Per il momento questa versione speciale è disponibile solo in Inghilterra con un listino in partenza da 69.865 sterline (modello D300) e da 73.815 sterline (modello P400). Ma state tranquilli: arriverà presto anche in Italia.