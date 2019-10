Reb Concours: 60 auto “Belle come Roma” si sfidano nella Capitale

Il concorso Reb Concours è in programma il prossimo luglio al Circolo del Golf Roma Acquasanta. In lizza per il titolo vetture costruite tra gli inizi del '900 e il 1970

Ben 60 vetture che si contenderanno il titolo del Reb Concours, ma per riuscirci ciascuna di loro dovrà essere “Bella come Roma“: è questa la formula scelta per l’evento che radunerà nella Capitale vetture costruite tra gli inizi del ‘900 e il 1970.

Reb Concours: le novità dell’edizione 2019

La novità dell’edizione 2019 del concorso Reb Concours sta nel fatto che il giudizio si concentrerà essenzialmente sullo stile e sulla bellezza dei veicoli. Cambi anche il luogo dell’evento che quest’anno si terrà al Circolo del Golf Roma Acquasanta, il più antico sodalizio del golf in Italia, fondato nel 1903 sui terreni dei principi Torlonia. Francesco Arcieri, presidente del Reb Concours, non vede l’ora di iniziare: ”Sono molti, nel mondo, i concorsi che vedono in lizza vetture meravigliose, ma forse è sempre mancato un altro aspetto: la cornice adatta e complementare a queste sfilate di gusto, del piacere estetico che scaturisce da un insieme armonioso, fluido, eccitante. Mancava Roma a fare da scenario a un evento che vuole coniugare sogno e bellezza, desiderio e meraviglia”. Il concorso, in realtà, si svolgerà all’inizio del prossimo luglio e a far parte della giuria saranno chiamati esponenti del mondo delle istituzioni, della diplomazia, dell’arte, del cinema, della letteratura, della moda, della musica, dell’architettura, del design, del giornalismo.

”Nel cuore di ciascuno di noi esiste un nervo nascosto che risponde alle vibrazioni della bellezza. E alcuni capolavori dell’automobilismo sono capaci di suscitare questa sensazione del sublime. Ci fa particolarmente piacere che il nostro club diventi per due giorni un museo ‘open air’, dove si potranno ammirare queste vere e proprie opere d’arte”, ha detto Marco Federici, presidente dell’Acquasanta.