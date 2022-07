Red Bull RB17: l’hypercar ibrida da 1.250 cavalli arriva nel 2025

Il reparto Advanced Technologies del team di Formula 1 costruirà una hypercar estrema con motore V8 mild-hybrid: costerà quasi 6 milioni di Euro

L’Aston Martin Valkyrie presto avrà un’avversaria alla sua altezza: Adrian Newey, direttore tecnico della Red Bull e progettista di questa hypercar, ha deciso di collaborare direttamente con la divisione Advanced Technologies del team di Formula 1 per dare vita a un’altra supersportiva in arrivo entro il 2025 che sarà conosciuta con il nome di RB17.

Vista la stretta parentela con i nomi delle vetture utilizzati nella massima serie automobilistica, la Red Bull RB17 sarà a tutti gli effetti un concentrato di tecnologia proveniente proprio dal know-how tecnico del reparto corse di Milton Keynes, sia a livello di aerodinamica (con telaio in carbonio che sfrutterà il concetto dell’effetto suolo) che per quanto riguarda il motore.

In questo caso la scelta non sarà un V6 ma piuttosto un V8 a doppio turbo-compressore con elettrificazione “leggera” di tipo mild-hybrid, in grado di raggiungere facilmente i 1.250 cavalli di potenza massima. Vista l’esclusività del modello, la RB17 sarà prodotta in serie limitata a soli 50 esemplari e permetterà ai suoi clienti di accedere non solo al programma di sviluppo del veicolo… ma anche alle esperienze in pista previste con tanto di utilizzo dei simulatori ufficiali riservati ai piloti di F1. Il suo prezzo? Proibitivo per molti: 5,8 milioni di Euro. L’esclusività, del resto, si paga profumatamente…