Renault 4; nel 2025 arriverà la versione elettrica

Entro il 2025 Renault intende lanciare sette veicoli a zero emissioni e rivoltare così la propria gamma. La R4 EV dovrebbe essere sviluppate sulla piattaforma CMF-B attualmente impiegata sulla Zoe

La Renault 4 è stata per molte generazioni un vero e proprio status symbol e senza esagerare, possiamo dire anche un’icona di stile con quel look eccentrico e sbarazzino, abbinato a soluzioni funzionali fuori dagli schemi. Questo apprezzato modello tornerà sulle nostre strade (non prima del 2025) completamente rinnovato a partire dalla motorizzazione.

Renault 4 diventa R4 EV

La prossima generazione di Renault 4, infatti, sarà completamente elettrica e sarà al centro del processo di rinnovamento voluto dalla casa francese in vista del sessantesimo anno di vita che cade proprio nel 2025. La R4 non è l’unica vettura a zero emissioni nella mente dei progettisti: questa sarà accompagnata da altri sei modelli che ridefiniranno completamente la gamma Renault. Alla R4 EV toccherà gestire un’eredità pesante, visto che in circa trent’anni di produzione (dagli anni Sessanta agli anni Novanta) sono stati venduti oltre otto milioni di esemplari.

In concreto del progetto si sa poco, se non che la vettura dovrebbe essere sviluppata sulla piattaforma CMF-B attualmente impiegata su Renault Zoe. La stessa soluzione verrà adottata adotta anche per la realizzazione della prossima Renault 5 che potrebbe avere, però, un carattere un po’ più sportivo rispetto alla R4 che farà del fascino retrò e di una certa continuità due valori portanti. Possibile anche che le prime R4 di prossima generazione siano destinate soprattutto per le consegne nell’ultimo chilometro, ma è ancora presto per fare troppo previsioni.