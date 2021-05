Renault 4Ever: i primi bozzetti della R4 elettrica del 2024

All'Ufficio Brevetti Europeo sono state registrate le prime immagini in anteprima della Renault 4 del futuro, rinominata per l'occasione "Renault 4Ever"

La mitica Renault 4 potrebbe presto tornare sul mercato con un modello completamente elettrico: quest’anno, infatti, si celebra il 60esimo anniversario di uno dei modelli storici della Casa della Losanga e questa potrebbe diventare l’occasione propizia per mostrare il prototipo della nuova R4, che successivamente dovrebbe essere commercializzata entro il 2024.

A dar credito a queste informazioni sono alcune prime immagini della Concept in questione registrate in questi giorni dal marchio francese presso l’Ufficio Brevetti Europeo, che potete ammirare in fondo alla gallery a corredo in questo articolo. Secondo quanto riportato dal magazine olandese Autovie.nl, inoltre, l’iconica tuttofare del 1961 in chiave moderna si chiamerà “Renault 4Ever” e rappresenterà la terza novità ad alimentazione completamente elettrica dopo la Mégane del 2022 e la Renault 5 EV a tecnologia E-Tech Electric prevista per l’anno successivo.

Ma non è tutto: le ultime voci di corridoio affermano anche che la futura Renault 4Ever erediterà la piattaforma modulare CMF-B EV e sarà commercializzata non solo con una powertrain elettrificata da 45 cavalli in abbinamento a un pacco batterie da 27,4 kWh, ma pure in una versione ibrida a benzina sempre a tecnologia E-Tech. Che ne dite, la vedremo veramente a settembre sul palcoscenico dell’IAA di Monaco?