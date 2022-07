Renault 5 compie 50 anni: ecco il restomod Diamant in versione speciale

La Casa della Losanga ha costruito una speciale versione moderna della Renault 5 che sarà venduta nelle prossime settimane insieme alla sua controparte NFT

Nell’attesa di scoprire come sarà il restyling moderno presentato come Concept al Salone di Monaco dello scorso anno, la Renault ha deciso di rendere omaggio ai primi cinquant’anni della mitica R5 con uno speciale restomod creato in collaborazione con il designer e architetto d’interni francese Pierre Gonalons. Chiamato “Renault 5 Diamant“, questo modello conferma le forme del veicolo originale impreziosendolo allo stesso tempo di tanti dettagli di gran pregio che lo rendono contemporaneo, vivace e molto raffinato sotto ogni punto di vista.

All’anteriore, per esempio, la Renault 5 Diamant sostituisce i classici gruppi ottici con degli elementi a forma di diamante, mentre sul tettuccio la carrozzeria presenta un funzionale tettuccio apribile che consente di guidare assaporando le emozioni dei viaggi all’aria aperta. I cerchi, invece, sono di derivazione Alpine, mentre la colorazione prescelta è la combinazione di una vernice tri-strato caratterizzata da pigmenti in tinta oro, blu e rosa.

Ma non è finita qui: entrando nell’abitacolo la Renault 5 Diamant propone un volante dalla forma attorcigliata in marmo riciclato e carbonio, dei sedili in un tessuto speciale prodotto dall’azienda Métaphores e da una plancia con finiture in crine di cavallo e spazio apposito per lo smartphone, adibito alla funzione di navigatore satellitare. Il cruscotto, realizzato da Le Crin, è formato da tre elementi circolari e fornisce tutte le informazioni necessarie per il corretto funzionamento della powertrain elettrica che sostituisce in tutto e per tutto il motore originale.

La Renault 5 Diamant è stata costruita come esemplare unico in serie speciale che sarà presto venduto all’asta nelle prossime settimane: il ricavato sarà interamente devoluto in beneficenza per l’associazione “Give Me 5” che rappresenta il progetto di Renault dedicato ai giovani del futuro. Da settembre, inoltre, la Casa della Losanga e Pierre Gonalons svilupperanno una collezione di NFT dedicata che sarà presto svelata in anteprima.