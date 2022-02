La casa francese ha organizzato 12 mesi di eventi per festeggiare nel migliore dei modi un simbolo della cultura pop come la R5, venduta in oltre cinque milioni di unità

Uno dei modelli più iconici dell’automobilismo, la Renault 5, festeggia i primi 50 anni di storia e per farlo in grande stile la casa francese ja pensato a una serie di appuntamenti che accompagneranno gli appassionati per i prossimi 12 mesi.

Renault 5: un 2022 che sa di festa

Il 2024 sarà l’anno della svolta green per Renault 5. Tra 24 mesi, infatti, è atteso il modello 100% elettrico, ma, intanto, un simbolo della cultura pop come la R5 (venduta in oltre cinque milioni di unità) si appresa a vivere un 2022 comunque da protagonista grazie ai numerosi eventi, happening e operazioni social che animeranno tutto l’anno. A gennaio, Renault 5 Alpine Gruppo II e una R5 Turbo, guidata per l’occasione da Alain Serpaggi, prenderanno parte al Monte-Carlo Historique. Il 28 dello stesso mese, invece, sarà verrà trasmesso un film realizzato in Stopmotion sulla storia di questo modello.

L’hashtag #50YEAR5 diventerà, quindi, il riferimento su social. A marzo, in occasione dell’edizione 2022 di Retromobile, Renault presenterà un nuovissimo stand interamente dedicato alla R5. Dodici veicoli saranno in esposizione dal 16 al 20 marzo, con una guest star: la Prototype, che annuncia la rinascita del modello nel 2024. Allo stand dell’Estafette-shop The Originals sarà disponibile un’intera collezione di oggetti selezionati e pensati appositamente per i suoi 50 anni.

A partire da aprile, le strutture Renault Classic ospiteranno un’esposizione dei modelli più emblematici. Questa mostra sarà aperta ai media e accessibile virtualmente al grande pubblico. Giugno segna la realizzazione di un’originale concept car in collaborazione con un noto designer in un universo decisamente pop e colorato degli anni Settanta. Luglio sarà il mese dedicato alla storia della R5 nel cinema mentre settembre sarà il mese della partecipazione ad Angoulême al Circuit des Remparts. Questo lungo anno di celebraizioni si chiuderà a novembre quando verrà lanciato un film sulle partecipazioni e le vittorie della Renault 5 nel nel motorsport. Insomma, sarà un 2022 molto intenso e non è escluso che ci siano altre sorprese in arrivo.