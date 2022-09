Renault 5 Turbo: motore, prestazioni e dettagli della nuova elettrica

La Casa della Losanga si prepara al Salone di Parigi con un prototipo estremo della mitica R5 Turbo, equipaggiata con due motori elettrici da 380 CV

Dopo il restomod dello scorso anno creato dal preparatore francese Legende Automobiles, la mitica Renault 5 Turbo stavolta è passata tra le mani dei loro creatori originali diventando un vero “mostro” di potenza pronto ad esibirsi in sgommate fumanti a tutta potenza. In vista dell’imminente Concorso di Eleganza Chantilly Arts et Élégance 2022 (previsto per il 25 settembre) e del successivo Salone dell’Auto di Parigi (17 ottobre), la Casa della Losanga ha costruito il concept R5 Turbo 3E che, come si evince dal nome, accoglie sotto il cofano una powertrain full-electric ad alte prestazioni concepita per la disciplina del drifting.

Entrando nei dettagli della scheda tecnica, quest’ultima è composta da due unità elettriche (una all’anteriore e una al posteriore) che, insieme, sono in grado di sprigionare la bellezza di 280 kW (380 cavalli) per 700 Nm di coppia massima immediatamente disponibile al tocco dell’acceleratore, in modo da coprire lo scatto 0-100 in appena 3,5 secondi (3,9 se si attiva la modalità Drift) e da raggiungere la top speed di 200 km/h. Il pacco batterie? Da 42 kWh e posizionato sotto il pianale ma esattamente nel punto del baricentro dell’auto, in modo da stabilizzare il pacchetto quando questo comincia a sfrecciare “di traverso”.

Con misure compattissime (4 metri in lunghezza, 2,02 metri in larghezza, 1,32 metri in altezza e 2.540 mm di passo) che sarebbero ottimali per l’utilizzo in città, la Renault 5 Turbo 3E propone una carrozzeria completamente in fibra di carbonio costruita su un telaio specifico dotato di roll-bar omologato FIA, sul quale trovano posto diversi elementi ereditati (ma allo stesso tempo affinati) dalla ben conosciuta Turbo 2 degli anni ’80.

Tra questi spiccano la presa d’aria sul cofano, i fendinebbia squadrati anteriori (ora a LED) e il gigantesco spoiler posteriore, sotto al quale non manca anche un estrattore di derivazione motorsport a due vie. Le differenze che la rendono “moderna”, tuttavia, non mancano: ispirandosi al mondo dei videogame, la R5 Turbo 3E è infatti equipaggiata con LED lampeggianti di colore rosa, blu e giallo che si accendono in derapata, finestrini in viola appariscente e un abitacolo in cui il quadro strumenti è pieno di “widget” digitali sui quali visualizzare le informazioni più importanti durante la guida. La ciliegina sulla torta? L’orsetto di peluche “Drifty”, pronto ad accompagnare guidatore e passeggero durante le sgommate in pista.