Renault: Arkana, Capture e Megane adottano le motorizzazioni E-Tech Hybrid

Il 2021 segnare l'ingresso sul mercato di tre nuovi modelli Renault: Arkana E-Tech Hybrid, Capture E-Tech Hybrid e Megane E-TECH Plug-In Hybrid. I primi due disponibili con tre motori diversi, la berlina ha un'autonomia in modalità full electric di 50 chilometri in ciclo misto WLTP

Renault cala il tris nella corsa all’elettrificazione della propria gamma presentando tre modelli in uscita nel 2021: il SUV Arkana, il SUV urbano Capture e la berlina Megane che arrivano con motorizzazioni E-Tech Hybrid.

Tris di E-Tech Hybrid per Renault

Sviluppata e brevettata da Renault, la tecnologia E-Tech Hybrid prevede l’impiego di due motori elettrici associato a un motore termico e l’impiego di un’innovativa trasmissione con innesto a denti. Con questo sistema la batteria offre una durata maggiore nell’utilizzo 100% elettrico che ora tocca i 65 km. Renault Arkana propone offre una soluzione con motorizzazione E-Tech Hybrid da 140 CV e batteria da 1,2kWh oppure una soluzione di micro-ibridazione 12V per le motorizzazioni 1.3 TCe 140 e 160.

Lo stesso tipo di scelta è stato fatto per l’urban SUV Captur, ora disponibile anche in versione RS Line, con badge specifici, paraurti anteriori e posteriori ridisegnati ed esclusivi cerchi in lega. Nell’abitacolo spiccano il volante arricchito da cuciture rosse, le decorazioni in stile carbonio e la pedaliera sportiva in alluminio. Last but not least, c’è Megane che, oltre ai cambiamenti dovuti al recente restyling, è stata pensata con motorizzazione E-Tech Plug-in Hybrid capace di erogare 160 CV di potenza.

La batteria ha una capacità di 9,8 kWh che consente di circolare in modalità full electric per 50 chilometri in ciclo misto WLTP e fino a 65 chilometri in ciclo urbano WLTP City. Arkana E-Tech Hybrid, Capture E-Tech Hybrid e Megane E-TECH Plug-In Hybrid saranno disponibili per il mercato europeo a partire dal primo semestre del 2021.