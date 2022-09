Renault Austral: Full Hybrid e mild-hybrid per l’Italia, da 32.000 Euro

Il marchio francese ha aperto i pre-ordini per l'Italia della Austral, che sarà offerta in tre motorizzazioni (tutte ibride) e altrettanti allestimenti (Equilibre, Techno e Iconic)

Il marchio Renault ha aperto le danze dei pre-ordini del suo ultimo gioiello, il SUV Austral: in consegna effettiva per il mese di dicembre, il nuovo “ruote alte” francese sarà proposto sostanzialmente in tre motorizzazioni ibride (mild-hybrid ed E-Tech Full Hybrid) e altrettanti allestimenti, dal base Equilibre fino al top di gamma Iconic. Quest’ultimo e quello denominato Techno, inoltre, potranno fregiarsi del pacchetto speciale “Esprit Alpine“, che renderà ancora più dinamica e sportiva la dotazione di serie.

La nuova Renault Austral, quindi, punterà sulle motorizzazioni ibride sfoggiando una gamma che comprende la versione 1.2 mild-hybrid tre cilindri a 48V da 130 cavalli con cambio manuale (5,2-5,7 L/100 km e 118-128 g/km di CO2), quella 1.3 mild-hybrid quattro cilindri a 12V da 160 CV con cambio automatico (6,2-6,5 L/100 km e 139-147 g/km di CO2) e la punta di diamante E-Tech Full Hybrid. Quest’ultima è caratterizzata da un motore termico 1.2 Litri tre cilindri a benzina in abbinamento a un’unità elettrica supplementare che spinge la potenza fino alla soglia dei 200 CV, limitando contemporaneamente i consumi a 4,8 L ogni 100 km e le emissioni di CO2 a 105-122 g/km secondo le rilevazioni del ciclo WLTP.

Per quanto riguarda gli allestimenti, la nuova Renault Austral in versione Equilibre attaccherà il mercato con una dotazione che include i cerchi in lega da 17”, il clima automatico, i gruppi ottici LED Pure Vision, il quadro strumenti digitale da 12,3” e l’infotainment da 9”, la compatibilità Apple CarPlay – Android Auto, i sensori di parcheggio posteriori, il sistema Keyless e gli specchietti retrovisori ripiegabili elettricamente.

La versione Techno, invece, aggiungerà i cerchi da 19” diamantati, gli interni in tessuto e pelle, l’infotainment OpenR con schermo da 12” più navigatore, i sensori di parcheggio anteriori e laterali, il divano posteriore scorrevole e la telecamera posteriore. La top di gamma Iconic, infine, completerà l’opera con i cerchi da 20”, la tinta bicolore della carrozzeria con barre porta-tutto cromate, i fari posteriori LED 3D, il sedile guidatore regolabile elettricamente e con funzione massaggio e il portellone posteriore a chiusura elettrica.

La Renault Austral con il pacchetto Esprit Alpine, inoltre, si caratterizzerà esteticamente per il paraurti anteriore in grigio satinato, per i cerchi da 20” dal taglio dedicato, per i dettagli in nero lucido, per gli interni in Alcantara e per il volante in pelle Nappa con cuciture blu-bianco-rosso. La gamma colori, invece, si arricchirà della tinta Grigio Scisto, in aggiunta a quelle di base Bianco Ghiaccio, Rosso Passion, Bianco Nacrè, Nero Etoilé e Blu Iron. Qua sotto il listino prezzi completo:

RENAULT AUSTRAL

1.2 mild-hybrid 48V da 130 cavalli in allestimento Equilibre – 32.000 Euro

1.3 mild hybrid 12V da 160 cavalli

Allestimento Techno – 36.000 Euro

Allestimento Techno Esprit Alpine – 37.500 Euro

1.2 E-Tech Full Hybrid da 200 cavalli