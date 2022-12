Renault Austral: provata la E-Tech Full Hybrid da 200 cavalli

Abbiamo avuto l’opportunità di testare a fondo la versione più potente della Nuova Austral a tecnologia Full Hybrid: ecco le nostre impressioni al volante

Addio Kadjar… e benvenuta Austral! A distanza di diversi mesi dalla presentazione ufficiale, il marchio Renault ha finalmente iniziato la commercializzazione del suo nuovo SUV di segmento C, la Austral appunto, che sfrutta la piattaforma modulare della Arkana massimizzando allo stesso tempo la sua costruzione per offrire un maggiore spazio a bordo per tutti gli occupanti. La versione che abbiamo provato? Ovviamente la più potente, vale a dire la E-Tech Full Hybrid da 200 cavalli: ecco quali sono le sue caratteristiche e i pro e contro durante la guida!

RENAULT AUSTRAL: MUSCOLOSA ED ELEGANTE

A un primo impatto visivo si capisce subito quale sia la sua filosofia: la nuova Renault Austral mette in mostra una carrozzeria poderosa grazie a una lunghezza di quattro metri e mezzo e un generoso passo di 2.670 millimetri, una base di partenza che vede all’anteriore la grande griglia del radiatore limitata lateralmente da gruppi ottici a LED a forma di C rovesciata e prese d’aria squadrate, nonché superiormente da un cofano pieno di nervature e intagli netti.

Altrettanto aggressiva è la linea delle fiancate, così come la conformazione del posteriore dove spicca lo spoiler posizionato sul lunotto e il paraurti inferiore dotato di protezione sottoscocca specifica. Qui, invece, la firma luminosa (sempre a LED) non è continua a tutta larghezza ma è divisa al centro dal logo Renault che domina il portellone posteriore ad apertura elettrica.

RENAULT AUSTRAL: INTERNI PREMIUM E TANTA TECNOLOGIA

Passando nell’abitacolo, la Nuova Renault Austral convince grazie a una plancia interamente votata a dispositivi tecnologici di ultima generazione tra i quali il Digital Cockpit da 12,3’’ provvisto di visore a testa alta sul parabrezza e l’infotainment, rappresentato dal sistema infotelematico OpenR Link con schermo disposto in verticale dalla diagonale fino a 12 pollici.

Tanta tecnologia, quindi, ma anche eleganza ad alti livelli, grazie ai pregiatissimi materiali che rivestono il cruscotto, i sedili e la parte interna delle portiere. A scelta si può optare per la pelle o l’Alcantara, con dettagli in legno oppure in elementi con tonalità Deep Glossy Black o Satin Chrome. Completano la dotazione un bagagliaio da 430 Litri con vani portaoggetti aggiuntivi, i sedili della seconda fila configurabili e abbattibili e il sistema di illuminazione ambientale “Living Nights”, in grado di scegliere l’atmosfera più adatta in base alle condizioni di guida.

RENAULT AUSTRAL: MOTORI, ALLESTIMENTI E PREZZI

Diamo ora uno sguardo alla gamma motorizzazioni: la Nuova Renault Austral è attualmente proposta in due alternative mild-hybrid (da 1.2 Litri e 48V a tre cilindri e da 1.3 Litri e 12V a quattro cilindri con potenze fino a 160 cavalli) e una top di gamma, denominata E-Tech Full Hybrid. La sua configurazione con motore tre cilindri in abbinamento a un’unità elettrica supplementare le permette di raggiungere i 200 CV, nonché un livello di consumi ed emissioni nell’ordine dei 4,8L/100 km e 105-122 g/km di CO2.

Tre, invece, gli allestimenti: si parte dal base Equilibre passando per il più raffinato Techno e terminando l’opera con il top di gamma Iconic, il quale è anche disponibile con il pacchetto aggiuntivo “Esprit Alpine” provvisto di dettagli specifici che riprendono la bandiera blu-bianco-rossa della Francia e, tra le altre cose, anche il team che corre in Formula 1. I prezzi? La mild-hybrid 48V in versione Equilibre attacca da 32.000 Euro, mentre la E-Tech Iconic sale fino a 43.000 Euro: vi rimandiamo al nostro articolo dedicato per tutti i dettagli del caso.

RENAULT AUSTRAL: IMPRESSIONI DI GUIDA

Per farci provare la nuova Austral in versione full hybrid da 200 CV, Renault Italia ha studiato un percorso davvero vario che ha interessato il centro di Milano dove abbiamo sempre utilizzato la modalità elettrica ad emissioni zero per poi passare alle veloci tangenziali milanesi seguite da un tratto autostradale e quindi tanta strada provinciale con tratti collinari fino ad arrivare allo splendido Bianca Relais (1 stella Michelin per i cultori della buona cucina) sulle rive del Lago di Annone (LC).

Che dire, ogni volta che saliamo su un C SUV/Crossover ci sorprendiamo per rilevare come l’asticella è posta sempre più in alto per qualità, comfort , dotazioni di serie e piacere di guida (grazie al supporto elettrico…) e come i cilindri e le cilindrate calino progressivamente mentre i cavalli crescono senza accrescere però le emissioni che invece calano ancora come sulla nostra Renault Austral.

Splendido anche il sistema delle quattro ruote sterzanti con le posteriori che possono aiutare fino ad un 5% sul retrotreno consentendo un raggio di sterzata poco sopra i 10 metri che è davvero un dato incredibile ed impensabile fino a pochi anni fa!

Esteticamente piacevole anche se qui entra in campo il lato soggettivo al pari degli interni molto tecnologici e che certamente come funzionalità ed ergonometria sono molto validi. Le prestazioni sono valide al pari dele sospensioni che non temono il pavè al pari delle strade sconnesse di campagna.

Ottimi i freni, aiutati dalla frenata auto rigenerativa che recupera l’energia immagazzinata nella batteria, segnalando che la Austral parte sempre in modalità elettrica (quindi in un box chiuso non sentirete mai puzza di benzina e ciò che ne segue mai buono per i nostri polmoni…).

La nostra versione er pure la più lussuosa con allestimento Alpine con la mitica A in bella mostra in molti dettagli a partire dal logo presente sui poggia capo dei sedili.

Consumi davvero contenuti con prestazioni briose. Davvero una bella sorpresa con in piu’ tanta capacità di carico ed ampio spazio sia davanti che dietro. La leva del cambio in stile USA ci è sembrato forse il pezzo meno felice, eccessivamente minimalista, ma magari a qualcuno fa impazzire e se la comprea per questo dettaglio!

Da provare sicuramente lo è e quindi prenotate un test drive e se vi piace consigliamo di accelerare l’rdine perchè i tempi di attesa potrebbero non essere corti e certamente la pronta consegna è destinata a scomparire sempre di più.