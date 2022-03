Renault Austral: svelata l’erede della Kadjar, in vendita dall’autunno

La Renault Austral prende il posto della Kadjar come SUV di segmento C: un veicolo innovativo con motori elettrificati, mild-hybrid e Full Hybrid

Il momento tanto atteso è arrivato: il nuovo C-SUV della Casa della Losanga, la Renault Austral, è stata finalmente presentata al grande pubblico come erede della uscente Kadjar, una vettura davvero innovativa che si poggia sulla stessa piattaforma modulare CMF-CD della Arkana e della Megane E-Tech. Proporzioni massicce, design muscoloso, interni altamente tecnologici e una gamma motori completamente elettrificata con soluzioni mild-hybrid e Full-Hybrid: ma andiamo con ordine…

RENAULT AUSTRAL: SILHOUETTE PERFETTA

Iniziamo dalla sua caratterizzazione esterna: la nuova Renault Austral ha proporzioni da SUV di alta gamma (4,51 metri in lunghezza, 1,83 metri in larghezza, 1,62 metri in altezza e 2,67 metri di passo) e mette in mostra una carrozzeria poderosa che sa unire elementi tipici di questa categoria, come le profonde nervature sul cofano, sulla parte inferiore delle portiere e in quella prossima al montante C, ad altri più vicini a quelli delle eleganti berline del marchio francese.

Il suo design, in questo caso, è definito secondo la filosofia “sensual tech” e propone sostanzialmente un’enorme griglia a scacchiera frontale con gruppi ottici Full LED (Matrix LED a richiesta) dalla forma a diamante e prese d’aria scolpite nella parte sottostante, dove è presente anche lo skidplate e il paraurti. Molto aggressive le fiancate, con nervature evidenti in più punti e una bellissima alternanza tra i dettagli in nero lucido e quelli cromati presente sia a livello dei passaruota che nella zona del tettuccio (bicolore con la carrozzeria).

Al posteriore, invece, spiccano lo spoiler posizionato sul lunotto, il prominente paraurti con protezione specifica da off-road e i gruppi ottici a LED, realizzati con una particolare tecnologia micro-ottica ad elementi geometrici. Sette i colori della carrozzeria, tra i quali l’esclusivo Satin Shale Grey della versione speciale “Esprit Alpine” che focalizza l’attenzione su una sportività ancora più elevata.

RENAULT AUSTRAL: SCHERMI OPENR E TANTO SPAZIO A BORDO

Passando nell’abitacolo, la nuova Renault Austral porta sotto i riflettori una configurazione degli strumenti di bordo interamente votata alla massima multimedialità: davanti al pilota, infatti, prende posto il digital cockpit full-digital da 12,3” (con head-up display incluso) e, a fianco, il display (fino a 12”) a orientamento verticale dell’infotainment, che insieme formano un’unica isola a forma di “L” con tecnologia OpenR ad illuminazione naturale.

Pregiatissimi i rivestimenti di plancia e interni delle portiere, che si basano su materiali di altissima qualità (tra i quali la pelle e l’Alcantara) in combinazione con dettagli in legno, in nero Deep Glossy Black o in Satin Chrome. Per quanto riguarda la consolle centrale, questa offre il bracciolo regolabile e la dock-station per la ricarica wireless dello smartphone, mentre in fatto di spazio a bordo la capacità di base di 430 Litri (575 nel caso della versione della vettura con sedili posteriori scorrevoli) è incrementata di altri 35 con diversi vani portaoggetti.

La disposizione della panca posteriore (scorrevole su rotaie per 16 cm) permette l’abbattimento dei singoli sedili secondo la configurazione 1/3-2/3 per una capacità massima di ben 1.525 Litri, nonchè uno spazio per le ginocchia dei passeggeri di 27,4 cm. A richiesta, poi, è possibile avere anche l’Ambient Lighting personalizzabile dal nome “Living Lights”, il quale sceglie l’atmosfera migliore in base alla situazione di marcia.

RENAULT AUSTRAL: CI SONO ANCHE LE QUATTRO RUOTE STERZANTI

Come abbiamo anticipato, la nuova Renault Austral si basa sulla ben conosciuta piattaforma CMF-CD, in questo caso modificata al fine di proporre sul mercato due versioni della vettura: la prima, più tradizionale, utilizza la barra di torsione flessibile, mentre la seconda introduce il sistema a quattro ruote sterzanti 4CONTROL Advanced grazie all’assale posteriore multi-link. Quest’ultimo assicura un raggio di sterzata minore (solo 10,1 metri) e, assieme al sistema Multi-sense, la possibilità di configurare l’angolo delle ruote in base a 13 impostazioni differenti.

Rispetto alla Kadjar, il telaio della Austral è stato inoltre reso più leggero ma allo stesso tempo più resistente e robusto: ciò consente un miglior funzionamento anche dell’elettronica di bordo, basato su un pacchetto di ADAS di Livello 2 che comprende ben 32 aiuti alla guida. I più importanti sono: il cruise control adattivo con funzione Stop&Go e centraggio in corsia, il riconoscimento della segnaletica stradale con Speed Alert, l’Eco-Driving Assistant e la telecamera esterna a 360° per l’Automatic Park Assist.

RENAULT AUSTRAL: GAMMA COMPLETAMENTE IBRIDA

Vediamo ora i motori: la gamma della nuova Renault Austral comprende esclusivamente powertrain elettrificate, per la precisione con tecnologia Full Hybrid, mild-hybrid a 48V e mild-hybrid a 12V. La più potente, ovviamente, è la prima (chiamata Austral E-Tech Hybrid) ed è contraddistinta da un 1.2 turbo-benzina in abbinamento a un’unità elettrica supplementare (che assicura una potenza complessiva di 200 cavalli) al pacco batterie da 1,7 kWh e alla trasmissione automatica Multimode.

A seguire troviamo la Austral Mild-Hybrid Advanced, che condivide con la precedente il tre cilindri turbo-benzina al quale, però, è associata un’unità elettrica più semplice da 48V. In questo caso la potenza complessiva arriva a 130 cavalli, mentre prendendo in considerazione la Austral Mild-Hybrid ci troviamo di fronte una powertrain con motore 1.3 quattro cilindri sviluppato in collaborazione con il Gruppo Daimler, motorino d’avviamento e batteria a 12V. Le potenze in gioco? 140 oppure 160 cavalli, quest’ultima con cambio automatico X-Tronic.

RENAULT AUSTRAL: LA VERSIONE SPECIALE “ESPRIT ALPINE”

L’allestimento più esclusivo della nuova Renault Austral è certamente quello denominato “Esprit Alpine“, che mette in mostra una vernice della carrozzeria in Satin Shale Grey, il tettuccio bi-colore nero etoilé con barre porta-tutto in nero satinato, le modanature dei finestrini in nero Grand Brillant e i cerchi in lega Daytona da 20 pollici rifiniti in nero diamantato con serigrafia Alpine. All’altezza anche gli interni, rivestiti in Alcantara con tessuto “twill” simile alla fibra di carbonio e impunture Blu Alpine con logo dedicato sui poggiatesta; il volante, poi, è in pelle Nappa con inserti in Alcantara e dettagli tricolori, mentre la pedaliera e la soglia battitacco sono in alluminio.