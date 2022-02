Renault Captur Rive Gauche: la serie limitata in Glossy Black da 29.050 Euro

Basata sull'allestimento Intens, questa serie speciale della Captur si caratterizza per un trattamento in nero lucido sia per la carrozzeria che per l'abitacolo

State cercando una versione della Renault Captur ancora più elegante e raffinata? Allora vi consigliamo di dare un’occhiata al configuratore presente sul sito ufficiale, perchè qui è possibile personalizzare l’edizione speciale in serie limitata Rive Gauche che arriverà nei concessionari entro il prossimo mese di aprile 2022.

Basato sull’allestimento Intens, questo modello prende spunto dal carattere e dalla personalità della sponda sinistra della Senna a Parigi proponendo un livello di eleganza senza precedenti: questo è confermato dal trattamento in nero lucido (Glossy Black) che caratterizza integralmente sia la carrozzeria che le finiture nell’abitacolo e che dona all’intera vettura quella “marcia in più” per una clientela giovane, dinamica e che voglia distinguersi dalla massa.

La Renault Captur Rive Gauche propone quindi il trattamento Glossy Black al posto degli elementi cromati sulla griglia della calandra anteriore, sugli ski anteriori e posteriori, sulle protezioni delle portiere, sui parafanghi, sui loghi specifici, sui gusci degli specchietti retrovisori, sul tettuccio (con shark antenna) e sui cerchi in lega da 18” con finitura Full Black.

Anche nell’abitacolo il Glossy Black è l’elemento fondamentale, che impreziosisce i rivestimenti dei sedili, della plancia, dei pannelli interni delle portiere e del cielo – quest’ultimo simile a quello dell’allestimento R.S. Line. Per quanto riguarda l’equipaggiamento di serie, la dotazione della Captur Rive Gauche eredita quella del modello Intens arricchendolo ulteriormente con la telecamera per le manovre di parcheggio e i sensori anteriori.

Disponibile fin da subito in otto tinte di carrozzeria tutte abbinate al tettuccio nero a contrasto (Nero Etoilé, Blu Marine, Grigio Magnete, Grigio Cassiopea, Arancione Atacama, Bianco Nacré e Rosso Passion), la Renault Captur Rive Gauche è inserita a listino con un prezzo da 29.050 Euro.