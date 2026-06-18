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Renault e Thales, la riconversione bellica dell’auto europea

Dall’auto civile all’economia di guerra

Renault Group entra con decisione in un terreno nuovo e delicato, stringendo una partnership strategica con Thales per sviluppare in Francia un settore sovrano dedicato ai droni e alle munizioni telecomandate. L’accordo nasce in un momento complesso per l’industria automobilistica europea, chiamata a fronteggiare il calo delle vendite, la pressione dei colossi statunitensi e la crescita del blocco cino-russo. La scelta di riconvertire competenze industriali nate per l’auto civile verso armi, droni e mezzi tattici apre scenari economici importanti, ma anche interrogativi profondi sull’immagine dei marchi europei.

Il progetto Toutatis

Al centro dell’intesa c’è Toutatis, sistema di munizioni telecomandate a corto raggio progettato per conflitti ad alta intensità. La produzione potrebbe partire dal 2027, con una capacità prevista di 1.000 unità al mese già dal primo anno. Il sistema, utilizzabile da truppe sbarcate e lanciabile da veicoli, velivoli o piattaforme navali, è resistente alle interferenze elettromagnetiche e può essere configurato con testate diverse a seconda della missione. Renault porta nel progetto la propria capacità di industrializzazione su larga scala, mentre Thales contribuisce con tecnologie avanzate per la difesa.

Una strada necessaria ma insidiosa

La partnership segue una tendenza che riguarda anche parte dell’industria automobilistica tedesca: cercare nella difesa nuovi sbocchi produttivi mentre il mercato civile appare sempre più fragile. Il rischio, tuttavia, è che i ricavi legati all’economia di guerra non bastino a compensare il crollo strutturale di case europee non sempre pronte alle nuove sfide tecnologiche, industriali e geopolitiche. A pesare è anche la debolezza della classe politica europea, trasversale agli schieramenti, incapace di proteggere davvero competitività, innovazione e autonomia strategica.

«Sono contento dell’annuncio di questa nuova partnership strategica tra Thales e Renault Group che consente di unire le forze di due campioni francesi al servizio di un settore dei droni sovrano. Renault Group apporta al progetto “TOUTATIS” le sue competenze industriali ed i migliori standard del settore automotive per progettare, industrializzare e produrre su larga scala in tempi ridotti e con costi contenuti», ha dichiarato François Provost, CEO di Renault Group.

«Questa partnership con Renault Group costituisce una tappa importante per il potenziamento della sovranità, con competenze su larga scala e ai massimi livelli mondiali nell’ambito dei droni», ha aggiunto Patrice Caine, CEO di Thales.

Accanto a Toutatis, Renault Group e Thales hanno presentato anche 4TROOP, veicolo tattico innovativo dotato di droni, sensori, comunicazioni sicure ibride e strumenti decisionali potenziati dall’intelligenza artificiale.

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