Renault Scenic: la nuova generazione 2024 sarà un crossover elettrico

Il futuro della Scenic condividerà la piattaforma CMF-EV con la Megane E-Tech Electric, passando da multispazio a crossover a cinque posti

Il futuro della Renault Scenic parla elettrico: secondo i piani definiti dal progetto “Renaulution“, alcuni nomi storici della Casa della Losanga si sono trasformati in vetture completamente nuove con alimentazione a batterie e dopo la Megane E-Tech Electric presto toccherà anche alla multispazio sul mercato ormai dal lontano 1996.

Dopo quattro generazioni, la Scenic sembra che si trasformerà in un crossover utilizzando proprio la piattaforma CMF-EV della Megane elettrica: secondo le indiscrezioni raccolte da Auto Express in base alle dichiarazioni del CEO Luca De Meo, la futura (e possibile) Scenic E-Tech Electric avrà una carrozzeria più possente e muscolosa in stile SUV e offrirà uno spazio complessivo per cinque posti a sedere.

Niente versione “Grand Scenic” a tre file di sedili quindi, ma piuttosto una doppia versione di powertrain con due tagli differenti di pacco batterie: quello più “piccolo” da 40 kWh (per un’autonomia di 320 km) e quello più capiente da 60 kWh con trazione integrale, che invece spingerà la percorrenza massima con un singolo “pieno” di energia ad oltre 400 km. La ricarica? Tramite la connessione alle colonnine rapide si potrà passare dal 15 all’80% in meno di mezz’ora.

Sempre secondo le notizie raccolte da Auto Express, la futura Renault Scenic E-Tech Electric sarà presto anticipata da un concept che mostrerà tutte le sue caratteristiche più importanti e che sarà presentato entro il mese di maggio. La versione di serie, invece, è attesa non prima del 2024.