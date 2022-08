Rimac Nevera: tutti i segreti dell’hypercar elettrica svelati da Nico Rosberg

L'ex pilota di F1 ha provato in anteprima la supercar prodotta da Rimac, che assicura la bellezza di 1.914 cavalli per 412 km/h di velocità massima

La Rimac Nevera è definitivamente entrata in produzione: dopo essere stata svelata l’anno scorso nel mese di giugno, l’hypercar elettrica è ora ufficialmente realtà e il primo esemplare in assoluto è già stato provato da un pilota che, in fatto di manico, non è sicuramente secondo a nessuno. Stiamo parlando di Nico Rosberg, Campione del Mondo di F1 nel 2016, che è stato invitato direttamente da Mate Rimac nell’effettuare un primo test drive grazie al quale svelare non solo la scheda tecnica di una vettura davvero “astronomica”… ma anche le prime sensazioni al volante durante la guida cittadina.

Ricordiamo che la Rimac Nevera è una hypercar equipaggiata con una powertrain a quattro unità elettriche (una per ruota) in grado di sprigionare un totale di 1.914 cavalli e 2.360 Nm di coppia massima, valori davvero esagerati che le hanno permesso di raggiungere la top speed di 412 km/h, di fermare il cronometro dello 0-100 in 1,97 secondi… e di ottenere il record mondiale sul quarto di miglio. Volete scoprire tutto di lei? Allora godetevi il video qua sotto con protagonista Rosberg: buona visione!