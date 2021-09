Ripsaw: il carro armato extra lusso (anche nel prezzo)

Howe & Howe Ripsaw EV3-F4 è spinto da un motore 6.6 turbodiesel V8 Duramax in grado di erogare una potenza massima di 800 CV. I movimenti avvengono attraverso una cloche

Se poteste scegliere un mezzo, uno solo, per non passare inosservati nel traffico della vostra città su quale puntereste: una supercar? Una macchina vintage? Qualche modello di scarso successo da riproporre per dagli nuova vita? C’è chi ha optato per un carro armato.

Howe & Howe Ripsaw EV3-F4: le caratteristiche

Ma non si tratta di un carro armato qualsiasi (anche se questa definizione non si associa già di suo a un veicolo così): Howe & Howe Ripsaw EV3-F4, questo il suo nome, è un carro armato extra lusso. L’azienda produttrice, Howe & Howe, è specializzata nella realizzazione di mezzi militari in versione civile. Non bastasse il fatto di essere un carro armato, Ripsaw ha una serie di caratteristiche davvero uniche. A partire dai cingoli, realizzati in poliuretano adatti ad affrontare qualsiasi terreno. La vera sorpresa, però, è all’interno, dove si trovano quattro sedili Recaro ventilati e riscaldati elettricamente, il massimo infatti di comfort.

A spingere questo bestione chic c’è un motore 6.6 turbodiesel V8 Duramax in grado di erogare una potenza massima di 800 CV e una coppia massima si 2.033 Nm. Numeri importanti che permettono di sfiorare i 100 km/h, quasi un primato. Per pilotare il mezzo si utilizza una cloche che ricorda il sistema adottato sulla Tesla Model S Plaid. Tutte le informazioni, tra cui le immagini raccolte dalle telecamere esterne, sono raccolte in due schermi touch da 12″. Tanta originalità, però, ha un costo: circa 425 mila euro per avere un Ripsaw nuovo.