RM Sotheby’s mette all’asta una delle otto Ferrari F50 con guida a destra

La casa d'aste RM Sotheby's metterà in vendita privata uno degli otto esemplari "demo car" della F50, datato 1997 e con poco più di 34.000 km all'attivo

Se state cercando una vettura davvero iconica da mettervi in garage, allora potreste prendere in considerazione l’asta privata che sarà presto aperta da RM Sotheby’s: la società canadese ha in programma di vendere una bellissima Ferrari F50 che nel dicembre del 2000 è passata per le mani di Pininfarina con lo scopo di spostare la posizione di guida a destra – un’operazione a cui sono andati incontro solo otto esemplari sul totale di 349 unità prodotte tra il 1995 e il 1997.

Con il numero di telaio #ZFFTA46B000106985, questa Ferrari F50 è stata prodotta proprio nel 1997 come esemplare n.298 e, benchè destinata al mercato australiano, è stata poi immatricolata nel Regno Unito nell’agosto dello stesso anno. Ha avuto solo due proprietari e nella sua vita ha percorso esattamente 34.269 km, durante i quali ovviamente è stata sottoposta a tutti gli interventi di manutenzione programmati dalla Casa madre.

Quello più importante è certificato da un’apposita targhetta apposta sul tunnel della trasmissione in fibra di carbonio, che testimonia lo spostamento del posto di guida da sinistra a destra. La Ferrari F50 fu realizzata per celebrare il 50° anniversario dalla fondazione della factory di Maranello raccogliendo l’eredità della precedente F40, presentandosi come la “Rossa” più vicina agli standard delle monoposto di Formula 1 dell’epoca.

Attorno al telaio, un monoscocca in fibra di carbonio, fu progettato un potentissimo motore V12 aspirato da 4.7 Litri capace di erogare la bellezza di 520 cavalli e 471 Nm di coppia massima, ampiamente sufficienti a staccare lo 0-100 in soli 3,87 secondi e a raggiungere la velocità massima di 325 km/h, con la quale diventò l’auto di serie più veloce del mondo.

Tornando all’esemplare in questione, la Ferrari F50 con guida a destra in vendita presso la casa d’aste RM Sotheby’s mette in luce una carrozzeria in tinta Rosso Corsa, interni in pelle nera e una dotazione di serie che prevede i cerchi Speedline in magnesio da 18”, gli pneumatici Michelin Pilot Sport, due kit di attrezzi specifici e uno strumento per la rimozione del blocco centrale dei cerchi. Il prezzo? Trattative riservate: se siete interessati vi consigliamo di contattare direttamente l’azienda canadese sul loro sito ufficiale.