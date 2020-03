Pagani Roadster BC: V12 e 850 CV

La Roadster BC monta un motore V12 capace di erogare una potenza massima di ben 802 CV e una coppia massima di 1050 Nm, mentre l'Imola sprigiona 827 CV di potenza e una coppia che tocca i 1.110 Nm

Pagani ha scelto la 90esima edizione del Salone dell’Auto di Ginevra (poi purtroppo annullato causa Coronavirus) per presentare in anteprima europea la sua ultima creazione, la Roadster BC.

Pagani Roadster BC: numeri da capogiro



Roadster BC è un veicolo fortemente orientato alle prestazioni, come da tradizione Pagani e riflette le linee distintive della Huayra Roadster e combina l’estetica con la tecnologia all’avanguardia, la seconda è nata per essere il punto d’incontro tra la strada e la pista. La Roadster BC monta un motore V12 capace di erogare una potenza massima di 802 CV e una coppia massima di 1050 Nm. Numeri che raccontano due vetture pazzesche, realizzate con componenti creati da zero e con soluzioni tecniche d’avanguardia che hanno interessato il sistema di raffreddamento, la geometria delle sospensioni e i canali del flusso d’aria.

È stato aggiornato anche il sistema aerodinamico attivo con i quattro flap mobili che dialogano e interagiscono con il nuovo sistema di sospensione a controllo elettronico e si adattano alla perfezione alle condizioni di guida. I pneumatici scelti sono Pirelli Next MIRS. Roadster BC è stata realizzata con finitura opaca carbon look in due nuove tonalità, Cobalto e Indaco, mentre la striscia centrale sfoggia una finitura in carbonio nei colori Cobalto e Azzurro Sardegna. L’interno è realizzato in alcantara e pelle, goffrato e sapientemente misurato per alleggerire l’intera struttura. La nuova monoscocca è stata realizzata in Carbo-Titanio HP62 G2 e Carbo-Triax HP62: questa scelta ne ha migliorato la rigidità torsionale e la flessione, permettendo anche di ridurre il peso che ora si attesta sui 1.250 kg.

Roadster BC: le date delle prime consegne

I primi esemplari della Roadster BC verranno consegnati ai proprietari verso la metà del 2020, meno di un anno dopo il debutto dell’auto a Pebble Beach.