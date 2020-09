Robert Downey Jr si regala una BMW 3.0 CS del 1974 modificata a tema Iron Man

Robert Downey Jr ha acquisito una BMW 3.0 CS e l'ha fatta modificare dagli artisti di SpeedKore a tema Iron Man. Il motore originale è stato sostituito da un 3,6 litri capace di erogare una potenza massima 315 CV che lavora in abbinamento a un cambio automatico a quattro rapporti

È un regalo davvero speciale quello che si è connesso Robert Downey Jr. L’attore, infatti, ha acquistato una BMW del 1974 appositamente modificata da SpeedKore, nota azienda di tuning, a tema Iron Man.

Robert Downey Jr e la sua BMW by SpeedKore

Tra i film che hanno segnato la carriera di Robert Downey Jr c’è, senza dubbio Iron Man. Forse per questo l’attore ha deciso di prendere una BMW 3.0 CS del 1974 spedirla agli artisti di SpeedKore e farla modificare con un tema affine a quella del celebre film. Non è il primo lavoro che SpeedKore fa per Downey Jr, visto che in passato l’attore gli aveva commissionati una Ford Mustang Boss 302 e Chevrolet Camaro del 1967 fatta poi recapitare a Chris Evans che al cinema interpreta Captain America. Il lavoro fatto sulla BMW 3.0 CS è stato importante. Se la carrozzeria è rimasta in acciaio, sono numerosi i ritocchi che hanno riguardato un po’ tutta la vettura, dal muso frontale al paraurti posteriore conservando, però, di conservare lo stile classico dell’auto.

Il motore originale è stato sostituito da un 3,6 litri capace di erogare una potenza massima 315 CV che lavora in abbinamento a un cambio automatico a quattro rapporti. Per la colorazione è stato scelto un rosso mattone che ben si abbina con la griglia BMW, coi contorni dei finestrini grigi e coi cerchi forgiati in colorazione canna di fucile. Le sospensioni sono Bilstein, mentre l’impianto frenate è composto da pinze a sei pistoncini all’anteriore e pinze a quattro pistoncini al posteriore