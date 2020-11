Roma domenica ecologica 15 novembre, Fascia Verde interdetta alle auto

Domenica 15 novembre inizieranno le "domeniche ecologiche" nella città di Roma, dove ci sarà il divieto di circolazione delle auto nella zone ZTL "Fascia Verde" e "Anello Ferroviario"

Benchè nel pieno della seconda ondata dell’emergenza Coronavirus, la città di Roma è pronta a far ripartire le “domeniche ecologiche“: il blocco del traffico nella Capitale inizierà proprio questo fine settimana nella giornata del 15 novembre, quando la circolazione dei veicoli a motore sarà interdetta al fine di limitare l’inquinamento atmosferico e sensibilizzare la popolazione sui temi della sostenibilità ambientale e sulla qualità dell’aria delle nostre città.

Lo stop per auto e moto interesserà due zone in particolare di Roma, vale a dire le due ZTL “Fascia Verde” e “Anello Ferroviario”, dove quindi non si potrà circolare con mezzi a combustione negli orari 7:30 – 12:30 e 16:30 – 20:30. Questa prima domenica ecologica, a cui seguiranno altri tre appuntamenti nel 2021 (24 gennaio, 14 febbraio e 14 marzo), sarà sottoposta a frequenti controlli che verificheranno la possibilità di transitare nelle suddette aree.

Vogliamo precisare che il blocco interesserà anche chi ha un regolare permesso di accesso a queste zone e influenzerà pure l‘accensione dei riscaldamenti domestici con relativa limitazione delle temperature massime, mentre sarà attiva una deroga a tutti coloro che si sposteranno in nome dell’iniziativa “Il tuo quartiere non è una discarica“: si tratta di una campagna promossa da AMA e volta alla raccolta di rifiuti ingombranti presenti nelle strade della Capitale.

Le domeniche ecologiche, inoltre, daranno completezza al piano di limitazione della circolazione dei veicoli maggiormente inquinanti nelle due ZTL che vi abbiamo menzionato: secondo l’ordinanza che darà il via a questa iniziativa, dal 1° novembre 2020 al 31 ottobre 2021, dal lunedì al venerdì e per tutto l’arco della giornata i mezzi a benzina Pre-Euro 1 ed Euro 1 e quelli diesel Pre-Euro 1, Euro 1 ed Euro 2 non potranno accedere alla “Fascia Verde“, mentre quelli Euro 2 a benzina e quelli Euro 3 a gasolio saranno interdetti nell’Anello Ferroviario. In quest’ultimo, inoltre, subiranno delle limitazioni anche i motoveicoli a due e quattro tempi Euro 0 e Pre-Euro 1 a due, tre e quattro ruote.

Le uniche deroghe ammesse sono per i veicoli provvisti di contrassegno disabili, per quelli Bi-Fuel a doppia alimentazione (benzina + GPL/metano) e per le moto storiche. Tornando alle domeniche ecologiche, invece, altri eventuali permessi di circolazione saranno riportati sul sito ufficiale di Roma Capitale.