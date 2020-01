Roma: gli abbonamenti Under-16 a bus e metro scontati nel 2020

Il nuovo anno é già iniziato ed é pronto a regalare un incentivo molto importante per tutti i ragazzi under-16 che abitano a Roma. A partire da maggio, infatti, il costo degli abbonamenti per bus e metro verrà considerevolmente ridotto per tutti coloro che utilizzeranno il sistema di trasporti pubblici a partire dal mese di settembre successivo.

Questi abbonamenti permetteranno di viaggiare nel territorio di Roma Capitale su bus, tram, filobus e metro, sulle ferrovie regionali a seconda del percorso urbano e sulle linee ex concesse con una riduzione dei costi fino al 70%. La volontà, ovviamente, é quella di limitare l’utilizzo delle auto private, un obiettivo che richiederà anche il potenziamento dei servizi underground e di superficie. In questo senso entro novembre 2020 é anche prevista una fornitura di ulteriori 328 nuovi autobus per la Capitale romana.

A dare l’annuncio ci ha pensato la sindaca Virginia Raggi: “Abbiamo stanziato oltre 2,4 milioni di euro che consentiranno di ridurre il costo degli abbonamenti annuali per i ragazzi under 16: vogliamo così dare un incentivo importante per l’utilizzo di bus, tram, filobus e metro nella nostra città. In questo modo eliminiamo un costo alle famiglie e incentiviamo l’utilizzo di bus tram e metro da parte degli studenti. In un colpo solo otteniamo benefici per tutti“.

Lo stesso proposito lo ha confermato anche l’assessore ai Trasporti Pietro Calabrese: “Vogliamo aumentare l’utilizzo del mezzo di trasporto pubblico in città da parte dei più giovani, con particolare attenzione verso chi deve effettuare in settimana spostamenti casa-scuola. Finora chi non utilizzava il trasporto pubblico avrà un incentivo in più per farlo. La logica è quella di favorire l’abbandono dell’auto privata a favore del mezzo pubblico“.