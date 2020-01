Roma seconda nella Top 10 delle città con più traffico al mondo

Nel rapporto Inrix sulle ore perse nel traffico la Capitale italiana emerge in negativo al secondo posto dietro a Bogotà, mentre Milano è settima

Roma è famosa in tutto il mondo per il Colosseo, per avere un centro storico inserito all’interno delle mura aureliane che è diventato uno dei Patrimoni dell’umanità dell’UNESCO, per essere il cuore della cristianità cattolica… ma anche per il traffico. Secondo un recente rapporto Inrix sull’analisi dei trend della mobilità e della congestione urbana, la nostra Capitale ha ottenuto la medaglia d’argento nella speciale Top 10 di città con più ore perse in automobile nelle ore di punta: sono ben 254 quelle perdute tra code e rallentamenti nella città romana, dietro solamente a Bogotà, “vincitrice” con 272 ore.

Tra i primi dieci troviamo Dublino al terzo posto (246 ore), davanti a Parigi (237 ore), alla città russa Rostov-on-Don e a Londra (227 ore), ma anche Milano, in settima posizione con 226 ore. Siamo davanti a dati preoccupanti, come ha affermato il coordinatore nazionale dei Verdi Angelo Bonelli: “C’è un altro inquinante che riduce la qualità della vita delle persone oltre allo smog: sono le ore perse nel traffico da ogni cittadino e Roma e Milano sono tra le città nel mondo con il maggior numero di ore perse per ogni cittadino nel traffico“.

“La quantità di auto circolanti in Italia – ha aggiunto Bonelli – e’ tra le più alte d’Europa e questa e’ anche una causa dell’emergenza sanitaria rappresentata dal superamento dei limiti di legge di Pm10 e 2.5. I sindaci devono affrontare questo problema contestualmente alla trasformazione delle citta’ a misura di trasporto pubblico!“.

Rimanere in coda bloccati in mezzo al traffico si traduce in un drastico abbassamento della velocità media dei veicoli: in questo senso Dublino svetta con i mezzi più lenti (9,6 km/h), mentre Milano e Roma, assieme a Torino, Firenze, Bologna e Genova, si assestano a una velocità di 12,8 km/h. La congestione urbana, inoltre, rappresenta anche un costo: con i soli dati di Boston e Londra, la spesa pro capite all’anno è pari a 2.291 dollari per la città americana e 1.680 sterline per quella britannica.