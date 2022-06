Roma vuole l’elettrico: entro il 2025 in arrivo 5.000 colonnine per la ricarica

Secondo il nuovo regolamento approvato dalla Giunta, la città di Roma posizionerà nelle sue strade la bellezza di 5.000 colonnine elettriche per la ricarica dei veicoli

Mentre Milano si appresta a installare le colonnine elettriche nei distributori convenzionali della propria città, Roma ha approvato un nuovo piano regolatore con il quale è previsto il posizionamento di ben 5.000 fonti di ricarica in tutte le principali strade della capitale. L’obiettivo è di preparare la transizione energetica degli automobilisti romani entro il 2025, definendo sia la mappa di tutti i luoghi dove potranno essere presenti queste infrastrutture sia le procedure operative per renderli fruibili da tutte le vetture in commercio – appartenenti ai marchi “tradizionali” ma anche alle Tesla.

Ogni colonnina elettrica, inoltre, sarà equipaggiata con degli speciali sensori in grado di rilevare se l’occupante dello stallo vuole effettivamente ripristinare l’energia del pacco batterie del suo mezzo… oppure se sta cercando semplicemente un posteggio. In quest’ultimo caso se la presa di ricarica non verrà inserita entro i primi 5 minuti, la colonnina invierà in automatico una segnalazione ai vigili urbani. Attenzione, poi, anche a chi lascia l’auto per più di un’ora in ricarica: il conto diventerà molto, molto salato…