Rossi, Marquez &Co: sfida virtuale sul circuito del Mugello

Domenica 29 marzo, alle ore 14, Valentino Rossi, Marc Marquez, Maverick Viñales, Fabio Quartararò e Alex Rins si sfideranno in una partita online a MotoGP 19. Il circuito scelto è quello del Mugello

Se il Mondiale di MotoGP non ha ancora certezze su quando potrà effettivamente prendere il via a causa dell’allarme corovanirus, tra i piloti cresce la voglia di correre. E finché le moto dovranno obbligatoriamente restare nei box i top rider della classe regina potranno sfidarsi solo virtualmente. Ecco come.

I campioni della MotoGP si sfidano alla console

Se la vostra sete di corse fino a ora non è stata soddisfatta a causa del coronavirus (e chissà quando dovremmo aspettare per l’inizio del Mondiale), potrete parzialmente rifarvi con una sfida virtuale che vedrà impegnati i migliori interpreti della MotoGP. L’appuntamento è per domenica 29 marzo, alle ore 14: sulla pit lane, pardon, davanti alle loro consolle, Valentino Rossi, Marc Marquez, Maverick Viñales, Fabio Quartararò e Alex Rins si troveranno collegati in una partita online a MotoGP 19. I piloti si sfideranno distanza su uno dei circuiti più belli del mondo, quello del Mugello, in una mini gara di sei giri, preceduta da cinque minuti di qualifica. Si potrà assistere alla sfida collegandosi sul sito ufficiale MotoGP.com e i sui profilo social della MotoGP.