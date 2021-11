Rubata la Ecto-1 di Ghostbusters:Legacy (in realtà è nelle mani di Fabio Rovazzi!)

Il videomaker milanese ha organizzato una trovata commerciale con il produttore Sony Pictures Entertainment per pubblicizzare il nuovo film Ghostbusters: Legacy

Sembrava tutto vero quando Sony Pictures Entertaiment ha annunciato il furto dell’iconica Ghostbusters Ecto-1 allo scorso Lucca Comics & Games del 29 ottobre – 1 novembre: la vettura degli “acchiappa-fantasmi”, protagonista del nuovissimo film Ghostbusters: Legacy in uscita nei migliori cinema il prossimo 18 novembre, pareva ormai irrimediabilmente perduta a causa di qualche abile furfante… ma è stato un video su Instagram a risolvere definitivamente l’arcano.

Il cortometraggio in questione è stato pubblicato dal noto videomaker milanese Fabio Rovazzi, che si è messo a capo del fantomatico gruppo dei “Guardiani della cinematografia cult” affermando che l’autore del furto della Ecto-1… è stato proprio lui in persona! Il motivo? Lo ha spiegato nel commento al video, che potete vedere a questo indirizzo: “Cari amici di Sony Pictures, non stiamo scherzando. Se Ghostbusters: Legacy non ci convincerà al 100% non rivedrete mai più la vostra Ecto-1. I cult vanno rispettati!”

Si tratta ovviamente di un piano senza alcuna finalità malefica, ma piuttosto con una precisa volontà pubblicitaria e commerciale di promuovere la pellicola della Sony, che avrà quindi il compito di conquistare sia i fans di lunga data che quelli più giovani. Secondo voi questa trovata ha raggiunto lo scopo voluto?